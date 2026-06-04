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5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Kepincut Atlet Tanah Air, Nomor 1 Pernah Didekati Pebasket

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |04:06 WIB
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Kepincut Atlet Tanah Air, Nomor 1 Pernah Didekati Pebasket
Berikut lima pevoli supercantik Indonesia yang kepincut atlet Tanah Air termasuk Yolla Yuliana (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
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BERIKUT lima pevoli supercantik Indonesia yang kepincut atlet Tanah Air. Salah satunya pernah menjalin hubungan dengan pebasket.

Voli merupakan salah satu olahraga yang digemari masyarakat Indonesia. Tidak heran bila kehidupan atlet-atletnya selalu menarik perhatian luas.

Kali ini, Okezone membahas lima pevoli supercantik yang kepincut sesama atlet Indonesia. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Kepincut Atlet Tanah Air

1. Yolla Yuliana

Yolla Yuliana. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)

Paras cantik pevoli satu ini memang mampu memesona siapa saja. Yolla bahkan beberapa kali menjalin hubungan dengan olahragawan. Ia pun pernah menikah dengan seorang pebulu tangkis.

Setelah resmi menyandang status janda, Yolla pernah dekat dengan pebasket Vincent Kosasih. Kini, ia juga kembali menjalin hubungan dengan pemain basket Cassiopeia Thomas Manuputty!

2. Megawati Hangestri

Megawati Hangestri resmi nikah dengan Dio Novandra. (Foto: Instagram/megawatihangestrip)

Pevoli cantik satu ini awalnya menutup rapat-rapat kehidupan percintaannya. Tapi, Megawati akhirnya tak bisa mengelak saat sang kekasih datang ke Korea Selatan untuk menyaksikannya bermain.

Pemain berjuluk Megatron ini diketahui berpacaran dengan Dio Novandra yang notabene atlet renang Indonesia. Hubungan keduanya kini sudah memasuki jenjang pernikahan.

3. Nurlaili Kusuma Dinata

Nurlaili Kusumah IG

Personel Jakarta Pertamina Enduro ini dikenal memiliki wajah cantik serta senyuman manis yang menggemaskan. Tapi, jangan main-main, Nurlaili sudah punya kekasih yakni Aji Kusuma.

Sang pesepakbola saat ini membela Madura United. Tidak jarang Aji mendampingi Nurlaili hingga akhirnya sukses jadi juara Proliga 2026.

 

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