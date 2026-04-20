HOME SPORTS NETTING

3 Negara Calon Kuat Juara Piala Thomas 2026, Nomor 1 Tim Bulu Tangkis Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |13:37 WIB
3 Negara Calon Kuat Juara Piala Thomas 2026, Nomor 1 Tim Bulu Tangkis Indonesia!
Fajar Alfian bersama Anthony Ginting di sesi latihan jelang Piala Thomas dan Uber 2026. (Foto: PBSI)
ADA 3 negara calon kuat juara Piala Thomas 2026 yang menarik untuk dibahas. Dari ketiga negara itu, salah satunya tentu adalah tim bulu tangkis Indonesia!

Perlu diketahui, Piala Thomas dan Uber 2026 akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April sampai 3 Mei 2026. Sebanyak 16 tim siap bersaing demi gelar juara dan setidaknya ada tiga kandidat kuat yang berpotensi meraih gelar prestisius tersebut. Lantas negara mana saja?

Berikut 3 Negara Calon Kuat Juara Piala Thomas 2026:

1. Indonesia

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Indonesia merupakan negara tersukses di ajang Piala Thomas. Sebab semenjak bergulir pada 1949, Indonesia tercatat sudah mengoleksi 14 trofi gelar juara Piala Thomas.

Pada edisi kali ini, Indonesia masih dijagokan untuk juara. Namun, perjalanan untuk meraih itu tidaklah mudah karena Fajar Alfian dan kawan-kawan tergabung di Grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair.

Prancis dan Thailand pun menjadi negara yang bisa mengancam jalan Indonesia untuk lolos ke babak perempatfinal. Sebagai informasi, hanya dua tim teratas saja yang berhak lolos ke babak perempatfinal.

2. China

Shi Yu Qi

China menjadi negara tersukses kedua di Piala Thomas. Berstatus juara bertahan di edisi kali ini, China tercatat sudah mengantongi 11 gelar juara.

Kekuatan China pada edisi Piala Thomas 2026 sama menakutkannya ketika mereka juara di edisi 2024. Karena itulah China layak masuk dalam daftar ini.

 

