Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Anthony Ginting Menang, Jafar/Felisha Tumbang!

SEBANYAK empat wakil bulu tangkis Indonesia meraih hasil berbeda di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Dari empat wakil itu, hanya Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang tumbang.

1. Anthony Ginting Raih Kemenangan

Empat pertandingan itu berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (20/5/2026) malam WIB. Dari sektor tunggal putra, ada Anthony Sinisuka Ginting yang bersua dengan wakil tuan rumah, Justin Hoh.

Anthony Ginting lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. (Foto: X/INABadminton)

Anthony Ginting sempat kesulitan menghadapi Justin yang bermain di depan pendukung sendiri. Namun, pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu akhirnya menang dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-14.

Kemudian ada tiga ganda campuran Indonesia yang menyusul bermain. Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil berhadapan dengan utusan Spanyol, Ruben Garcia/Lucia Rodriguez.

Dalam pertandingan tersebut, Adnan/Indah berhasil mendominasi dalam dua gim. Hasilnya, mereka mampu menumbangkan Garcia/Rodriguez dalam dua game dengan skor 21-15 dan 21-13.

Hasil positif juga diraih Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Mereka sukses mengandaskan wakil India, Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani 21-15, 20-22, dan 21-10.