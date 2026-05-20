SEBANYAK empat wakil bulu tangkis Indonesia meraih hasil berbeda di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Dari empat wakil itu, hanya Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang tumbang.
Empat pertandingan itu berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (20/5/2026) malam WIB. Dari sektor tunggal putra, ada Anthony Sinisuka Ginting yang bersua dengan wakil tuan rumah, Justin Hoh.
Anthony Ginting sempat kesulitan menghadapi Justin yang bermain di depan pendukung sendiri. Namun, pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu akhirnya menang dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-14.
Kemudian ada tiga ganda campuran Indonesia yang menyusul bermain. Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil berhadapan dengan utusan Spanyol, Ruben Garcia/Lucia Rodriguez.
Dalam pertandingan tersebut, Adnan/Indah berhasil mendominasi dalam dua gim. Hasilnya, mereka mampu menumbangkan Garcia/Rodriguez dalam dua game dengan skor 21-15 dan 21-13.
Hasil positif juga diraih Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Mereka sukses mengandaskan wakil India, Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani 21-15, 20-22, dan 21-10.