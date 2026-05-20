Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2026: Bobby/Melati Lolos, 4 Wakil Indonesia Gugur

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |14:30 WIB
Hasil Malaysia Masters 2026: Bobby/Melati Lolos, 4 Wakil Indonesia Gugur
Hasil wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui termasuk Bobby/Melati (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Hasil wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui. Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti menjadi satu-satunya wakil Merah-Putih yang menang dari lima laga.

Seluruh pertandingan itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (20/5/2026). Bobby/Melati berhadapan dengan wakil India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh.

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)

Pertandingan berjalan cukup sengit. Akan tetapi, Bobby/Melati berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-18.

Kemenangan ini mengantar Bobby/Melati ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Sayangnya, empat wakil lainnya gagal mengikuti jejak Bobby/Melati.

Ganda campuran Dejan Ferdiansyah/Bernadine Anindya Wardana tumbang dar wakil China, Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin. Mereka kalah dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 19-21.

Kemudian, dua tunggal putri Indonesia juga menelan kekalahan. Mereka adalah Ni Kadek Dhinda Amarta Pratiwi dan Thalita Ramadhani Wiryawan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/40/3217547//man_wei_chong_bersama_sang_istri-jBkz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Man Wei Chong, Murid Rexy Mainaky yang Incar Kado Pernikahan Lewat Gelar Juara Malaysia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/40/3216761//pearly_tan-OCJr_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Pearly Tan, Siap Comeback Usai Absen di Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209515//bernadine_anindya_wardana_dan_bobby_setiabudi-p6E8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Bernadine Wardana, Bikin Eks Pelatnas PBSI Bobby Setiabudi Kepincut hingga Jalin Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203299//praveen_jordan-fTQz_large.jpg
Kisah Smash Geledek Praveen Jordan yang Bikin Ratu dan Raja Bulu Tangkis Dunia Terlibat Cekcok di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201907//melati_daeva_oktavianti-C0GW_large.jpg
Kisah Unik Melati Daeva Oktavianti: Dulu Pernah Benci Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198915//adnan_maulana_bersama_indah_cahya_sari_jamil-JbGl_large.jpg
Hasil Final Thailand Masters 2026: Kalahkan Bobby/Melati, Adnan/Indah Raih Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement