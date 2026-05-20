Hasil Malaysia Masters 2026: Bobby/Melati Lolos, 4 Wakil Indonesia Gugur

Hasil wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui termasuk Bobby/Melati (Foto: X/@INABadminton)

KUALA LUMPUR – Hasil wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui. Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti menjadi satu-satunya wakil Merah-Putih yang menang dari lima laga.

Seluruh pertandingan itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (20/5/2026). Bobby/Melati berhadapan dengan wakil India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh.

Pertandingan berjalan cukup sengit. Akan tetapi, Bobby/Melati berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-18.

Kemenangan ini mengantar Bobby/Melati ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Sayangnya, empat wakil lainnya gagal mengikuti jejak Bobby/Melati.

Ganda campuran Dejan Ferdiansyah/Bernadine Anindya Wardana tumbang dar wakil China, Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin. Mereka kalah dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 19-21.

Kemudian, dua tunggal putri Indonesia juga menelan kekalahan. Mereka adalah Ni Kadek Dhinda Amarta Pratiwi dan Thalita Ramadhani Wiryawan.