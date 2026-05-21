HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Malaysia Masters 2026: Beda Nasib Dialami Bobby/Melati dan Zaki Ubaidillah

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |15:03 WIB
Hasil 16 Besar Malaysia Masters 2026: Beda Nasib Dialami Bobby/Melati dan Zaki Ubaidillah
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR - Dua wakil bulu tangkis Indonesia meraih hasil berbeda di babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra) berhasil menang, sedangkan Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti (ganda campuran) tersingkir.

Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah berhasil raih hasil positif dan lolos ke babak perempatfinal, sedangkan ganda campuran Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti dipastikan tersingkir usai menelan kekalahan.

1. Kemenangan Manis Zaki Ubaidillah

Dua pertandingan itu berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- yang pertama kali berhasil mengunci kemenangan di babak 16 besar.

Hasil manis itu diraih oleh Ubed setelah susah payah mengalahkan wakil Korea Selatan, Jeon Hyeok Jin. Pebulu tangkis asal Sampang, Jawa Timur, itu menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-10, 16-21, dan 21-16.

Kemenangan ini mengantar Moh Zaki Ubaidillah ke babak perempatfinal Malaysia Masters 2026. Sayangnya, hasil positif ini tak bisa diikuti oleh Bobby/Melati.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

2. Bobby/Melati Pulang Lebih Cepat

Ganda campuran Indonesia itu menelan kekalahan dari wakil Thailand, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai. Sebenarnya, Bobby/Melati sukses memenangkan gim pertama 21-18.

 

