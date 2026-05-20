Hasil Malaysia Masters 2026: Zaki Ubaidillah Tumbangkan Lakshya Sen, Leo/Daniel Langsung Gugur

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |10:39 WIB
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Kejutan terjadi di babak pertama Malaysia Masters 2026, di mana dua wakil Indonesia mengalami nasib yang berbeda. Pertama ada tunggal putra muda Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, yang sukses mendepak unggulan kedelapan asal India, Lakshya Sen, lalu di sisi lain, pil pahit harus ditelan oleh sektor ganda putra setelah pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin langsung rontok di babak pembuka.

Rentetan pertandingan sengit tersebut dipentaskan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (20/5/2026) pagi WIB. Ubed –sapaan akrab Zaki Ubaidillah– tampil pertama dan memperlihatkan permainan tanpa celah hingga sukses meredam agresivitas Sen lewat kemenangan dua gim langsung dengan skor akhir 21-17 dan 21-11.

1. Ubed Sukses Atasi Unggulan India

Penampilan Ubed dinilai sangat luar biasa semenjak wasit memulai jalannya pertandingan. Memasuki gim pertama, baik Ubed maupun Sen langsung memperagakan permainan reli-reli cepat yang sangat ketat demi mendulang poin demi poin.

Pada masa jeda interval gim pertama, Ubed sebenarnya sempat tertinggal tipis dari Sen dengan kedudukan 10-11. Namun, selepas jeda turun minum tersebut, Ubed sukses memegang kendali permainan hingga akhirnya berbalik unggul dan mengamankan kemenangan gim pertama lewat skor 21-17.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Kepercayaan diri Ubed kian berlipat ganda dan ia tampil semakin dominan pada jalannya gim kedua. Kali ini, Ubed berhasil memimpin 11-8 pada masa interval gim kedua sebelum akhirnya menyudahi perlawanan tunggal putra peringkat atas dunia itu dengan skor meyakinkan 21-11.

 

