Hasil Malaysia Masters 2026: Jonatan Christie Melaju ke 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Denmark

Jonatan Christie berhasil melaju ke 16 besar Malaysia Masters 2026 (Foto: X/@INABadminton)

KUALA LUMPUR – Jonatan Christie berhasil melaju ke 16 besar Malaysia Masters 2026. Tunggal putra Indonesia itu sukses menyingkirkan Magnus Johannsen 21-9 dan 21-15 di babak pertama.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (20/5/2026) pagi WIB, Jonatan mengawali gim pertama dengan meyakinkan. Tak ada perlawanan berarti yang didapat dari Johannsen.

Interval gim pertama, Jonatan unggul 11-3. Ia juga tidak kian terbendung selepas istirahat. Pemain unggulan empat tersebut menang gim pertama dengan skor telak 21-9.

Memasuki gim kedua, Jonatan sempat direpotkan oleh permainan Johannsen. Serangan cepat serta pukulan menyilang membuat pemain asal Jakarta itu kehilangan poin.