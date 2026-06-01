Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Pevoli Cantik Indonesia yang Masih Aktif sebagai Anggota TNI, Nomor 1 Kekasih Pesepakbola Madura United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |21:34 WIB
7 Pevoli Cantik Indonesia yang Masih Aktif sebagai Anggota TNI, Nomor 1 Kekasih Pesepakbola Madura United
Atlet voli Indonesia, Nurlaili Kusumah. (Foto: Instagram/jpevolley)
A
A
A

KOMPETISI bola voli tertinggi Tanah Air, Proliga, tidak pernah kering dari talenta-talenta luar biasa. Menariknya, di balik ketangguhan mereka saat melepaskan smash atau menjaga pertahanan di atas lapangan, sejumlah pevoli putri Indonesia ini memiliki profesi ganda yang sangat disegani, yakni sebagai prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada Proliga 2026 lalu, para srikandi voli ini tetap membuktikan bahwa karier sebagai abdi negara dan atlet profesional bisa berjalan beriringan dengan torehan prestasi yang mengilap.

Berikut 7 Pevoli Cantik Indonesia yang Masih Aktif sebagai Anggota TNI:

1. Nurlaili Kusumah Dinata

Pevoli Cantik Nurlaili Kusumah (Foto: Instagram/@nurlaili_kusumah)
Pevoli Cantik Nurlaili Kusumah (Foto: Instagram/@nurlaili_kusumah)

Gadis yang menjadi pujaan hati pemain Madura United, Aji Kusuma, ini merupakan anggota aktif dari TNI Angkatan Laut (AL). Setelah sukses membawa Jakarta Elektrik PLN keluar sebagai runner-up pada musim 2024, Nurlaili kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro sejak musim 2025 hingga musim 2026 ini. Lini serang srikandi laut ini selalu menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan.

2. Hany Budiarti

Hany Budiarti @hanybudiarti15
Hany Budiarti @hanybudiarti15

Hany Budiarti adalah prajurit TNI Angkatan Udara (AU) berpangkat Sersan Dua (Serda). Pevoli senior dengan tinggi badan 176 cm ini mengawali kariernya di Padepokan Voli Sentul dan memiliki segudang prestasi, termasuk menjuarai Proliga 2018 bersama Jakarta Pertamina Energi.

Hany sejatinya sudah tak meramaikan Proliga di dua edisi terakhir karena alasan keluarga. Namun, pada Mei 2026 ini ia terlihat kembali bermain voli lagi.

3. Tisya Amallya Putri

Tisya Amallya
Tisya Amallya

Tisya resmi bergabung menjadi keluarga besar TNI AL setelah menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 2022. Di atas lapangan voli, gadis kelahiran 11 Oktober 2000 ini memiliki ketenangan luar biasa sehingga dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim Jakarta Pertamina Enduro. Ia merupakan salah satu penentu medali emas PON XX Papua untuk Jawa Barat dan langganan pemberi medali perunggu bagi Timnas Indonesia di ajang SEA Games.

4. Wintang Dyah Kumala Sakti

Berbeda dengan rekan-rekannya yang banyak tersebar di matra udara dan laut, Wintang merupakan anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) berpangkat Serda. Pembalap berdarah Yogyakarta yang tampil istiqomah mengenakan hijab ini berposisi sebagai outside hitter dan pernah menyumbang medali perunggu di SEA Games 2019.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/40/3221881/marcus_dan_kevin_saat_juara_indonesia_open_2019_okezone-UdDp_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Terakhir Indonesia yang Juara Indonesia Open, Nomor 1 Marcus Gideon/Kevin Sanjaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/43/3221209/shella_bernadetha-w0eD_large.jpg
Kisah Shella Bernadetha, Pevoli Cantik Indonesia yang Siap Dinikahi Sesama Atlet Voli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/40/3220945/hendra_setiawan-RuHY_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Tak Pernah Emosi dan Punya Banyak Prestasi, Nomor 1 Dijuluki sebagai The Silent Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/40/3220865/annie_xu_bersama_kerry_xu-GRZj_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Kembar Identik, Nomor 1 Wakil Indonesia yang Pernah di Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219786/3_calon_pembalap_tim_valentino_rossi_di_motogp_2027_motogp-OEto_large.jpg
3 Calon Pembalap Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027, Nomor 1 Nicolo Bulega!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/43/3219517/ade_rai-zJCo_large.jpg
5 Makanan Penyebab Berat Badan Sulit Turun Versi Ade Rai, Nomor 1 Pantang Dikonsumsi Berlebihan saat Diet!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement