8 Klub Top yang Pernah Dibela Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Paling Membekas!

ADA 8 klub top yang pernah dibela pevoli cantik Yolla Yuliana selama dirinya berkarier. Pemain berposisi middle blocker tersebut sampai saat ini masih aktif bermain dan masih menjadi andalan meski sudah berusia 32 tahun.

Atlet bertinggi badan mentereng yang juga mantan penggawa Timnas Indonesia (2013–2023) ini tercatat telah melanglang buana ke berbagai klub elite. Namun, klub profesional pertama yang dibela Yolla adalah Bogor Prayoga Unitas pada 2009. Lantas klub mana saja yang pernah merasakan jasa Yolla Yuliana?

Berikut 8 Klub Top yang Pernah Dibela Pevoli Cantik Yolla Yuliana:

1. Bandung BJB Tandamata (2019–2022)

Yolla Yuliana @yollayuliana1515

Menjadi klub yang paling membekas, Yolla membela tim kebanggaan Jawa Barat ini cukup lama sejak tahun 2019 hingga 2022. Puncaknya, ia sukses mempersembahkan gelar juara Proliga keduanya pada musim 2022.

Terbaru, Yolla kembali memperkuat Bandung BJB Tandamata, yang mengemban misi negara mengawali Indonesia di ajang antarklub kasta tertinggi Asia, AVC Women’s Champions League 2026.

Sayangnya, aksi comeback Yolla bersama Bandung BJB tak berjalan manis karena mereka tersingkir di babak perempatfinal AVC Womens Champions League 2026 usai takluk dari wakil Thailand, Supreme TIP Chonburi – E.Tech.

2. Jakarta Elektrik PLN (2010–2016)

Yolla Yuliana

Setahun setelah debut, Yolla memutuskan hijrah ke Jakarta Elektrik PLN dan mengabdi selama enam tahun. Di klub raksasa inilah ia berhasil merasakan manisnya gelar juara Proliga untuk pertama kali pada tahun 2014, sebelum akhirnya sempat absen di tahun 2017 demi kuliah di STIA Bagasasi Bandung.

3. Jakarta BNI 46 (2017–2019)

Yolla Yuliana

Setelah menyelesaikan studinya, Yolla kembali menggebrak Proliga dengan bergabung bersama Jakarta BNI 46 pada musim 2017-2018. Selama dua tahun bernaung di sana, ia sukses membawa tim ini mengunci posisi ketiga pada Proliga 2018.