HOME SPORTS NETTING

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Indonesia Open 2026, Nomor 1 sang Peringkat Satu Dunia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |17:36 WIB
5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Indonesia Open 2026, Nomor 1 sang Peringkat Satu Dunia!
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
ADA 5 calon kuat juara tunggal putra di Indonesia Open 2026 yang menarik untuk dibahas. Sektor tunggal putra memang menjadi salah satu pusat perhatian di turnamen bulu tangkis super 1000 tersebut.

Setidaknya ada lima calon kuat juara yang berstatus unggulan yang diperhitungkan akan bersinar pada turnamen yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Indonesia Open 2026:

1. Shi Yuqi (China)

Shi Yuqi

Berstatus sebagai peringkat satu dunia, Shi Yuqi merupakan unggulan pertama di Indonesia Open 2026. Tunggal putra andalan China tersebut bahkan sudah merebut tiket ke babak 16 besar!

Tiket ke 16 besar itu diraih Shi Yuqi usai menang atas wakil Taiwan, Chi Yu-jen dengan skor 21-19 dan 21-19 pada hari ini, Selasa (2/6/2026). Selanjutnya. Shi Yuqi akan ditantang perwakilan Jepang, Yushi Tanaka.

2. Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Kunlavtu Vitidsarn @kunlavut.v

Tunggal putra asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn akan memulai perjuangannya di Indonesia Open 2026 pada Rabu 3 Juni 2026. Meski berstatus unggulan kedua di turnamen super 1000 tersebut, Kunlavut dipastikan akan menghadapi lawan yang berat sejak babak pertama.

Pasalnya di babak 32 besar Indonesia Open 2026, Kunlavut dipastikan berjumpa wakil Prancis, Toma Junior Popov. Berdasarkan rekor head-to-head, keduanya sudah empat kali berjumpa, dengan Kunlavut memiliki keunggulan berkat tiga kemenangan yang ia raih atas Toma Junior.

3. Anders Antonsen (Denmark)

Anders Antonsen

Senasib seperti Kunlavut, Anders Antonsen yang merupakan unggulan ketiga juga akan berjumpa tunggal putra andalan Prancis, yakni Alex Lanier sejak di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Istora Senayan pada Rabu 3 Juni 2026.

Kabar buruknya, dari lima pertemuan melawan Lanier, Antonsen hanya mampu memetik dua kemenangan saja. Itu berarti sang juara Indonesia Open 2025 itu sudah kalah tiga kali melawan Lanier, termasuk di pertemuan terakhir saat berjumpa di perempatfinal Singapore Open 2026 pada akhir Mei 2026 lalu.

 

