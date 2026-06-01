3 Pebulu Tangkis Terakhir Indonesia yang Juara Indonesia Open, Nomor 1 Marcus Gideon/Kevin Sanjaya!

SEBANYAK 3 pebulu tangkis terakhir Indonesia yang juara Indonesia Open akan diulas Okezone. Indonesia Open 2026 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2-7 Juni 2026.

Tercatat ada lima wakil Indonesia yang masuk daftar unggulan di Indonesia Open 2026. Mereka ialah Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), Sabar Karyaman/Reza Pahlevi (ganda putra) dan Jafar/Felisha (ganda campuran).

Harapannya dari nama-nama di atas, ada wakil Indonesia yang keluar sebagai juara Indonesia Open 2026. Sekadar diketahui, sudah lama wakil Indonesia tidak menjadi yang terbaik di Indonesia Open.

Berikut 3 pebulu tangkis terakhir Indonesia yang juara Indonesia Open:

1. Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya juara Indonesia Open 2021. (Foto: Badminton Photo)

Marcus/Kevin menjadi wakil terakhir Indonesia yang juara Indonesia Open, tepatnya pada 2021. Bertemu Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di final, Marcus/Kevin menang 21-14 dan 21-18.

Sebelumnya pada 2018 dan 2019, mereka juga juara Indonesia Open. Setelah Marcus/Kevin pada 2021, tak pernah ada lagi wakil Indonesia yang menjadi kampiun Indonesia Open. Tahun lalu Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lolos ke final Indonesia Open 2025, tapi kalah dari wakil Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae.