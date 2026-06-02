5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di Indonesia Open 2026, Nomor 1 Jonatan Christie!

SEBANYAK 5 pebulu tangkis Indonesia yang menjadi unggulan di Indonesia Open 2026 akan diulas Okezone. Indonesia Open 2026 dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta pada 2-7 Juni 2026.

Dari 39 wakil yang turun, lima pebulu tangkis Indonesia di antaranya ditempatkan sebagai unggulan. Lantas, siapa saja pebulu tangkis Indonesia yang dijagokan menjadi juara di tanah sendiri?

Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia yang jadi unggulan di Indonesia Open 2026:

1. Jonatan Christie

Jonatan Christie ditempatkan sebagai unggulan kelima di Indonesia Open 2026. Modal meraih medali emas Asian Games 2018 di Istora Senayan, dapat menjadi modal Jonatan Christie berjaya di Indonesia Open 2026.

Jonatan Christie dihadapkan dengan pebulu tangkis Singapura, Jason Teh, di babak pertama Indonesia Open 2026. Secara rekor pertemuan, Jonatan Christie selalu menang atas sang lawan.

2. Putri Kusuma Wardani

Putri Kusuma Wardani ditempatkan sebagai unggulan kelima di Indonesia Open 2026. Namun, dalam upaya menjadi juara, peraih medali perunggu BWF World Championships 2025 ini dihadapkan dengan pemain-pemain top macam An Se-young atau Wang Zhiyi.