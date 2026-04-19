Penyebab Marc Marquez Berniat Pensiun di Akhir MotoGP 2026

MADRID – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, secara mengejutkan mulai memberikan isyarat untuk pensiun dari kancah MotoGP. Pembalap asal Spanyol tersebut mengakui adanya keraguan besar dalam dirinya untuk bisa kembali memacu motor dengan kecepatan yang sama seperti masa kejayaannya dahulu.

Marc Marquez kini tengah menjalani musim keduanya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, tim yang sebelumnya sukses membantu dirinya bangkit dari keterpurukan. Sebagaimana diketahui, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut memutuskan merapat ke Gresini Ducati pada 2024 sebelum akhirnya naik ke tim utama.

Tahun berikutnya, ia berhasil membuktikan kelasnya dengan merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun sayangnya, di penghujung musim 2025, Marquez harus kembali menelan pil pahit dengan absen di banyak seri balapan akibat menderita cedera serius.

Situasi pelik ini membuat Marquez sangsi dirinya mampu bangkit untuk kedua kalinya dari hantaman cedera. Pada tiga balapan pembuka musim 2026, pembalap bernomor motor 93 ini bahkan belum mampu menapakkan kaki di podium, hingga ia melontarkan isyarat akan mundur jika performanya tak kunjung membaik.

"Saya akan pensiun jika tidak punya pilihan lain, tapi saya tidak akan puas 100%. Saya akan tenang karena saya sudah mencoba, meskipun tidak berhasil, tapi saya tidak akan pensiun dengan kepuasan 100%. Tenang iya, puas tidak," kata Marquez dilansir dari GP One, Minggu (19/4/2026).

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Sekarang, ketika waktunya tiba, saya bisa pensiun dengan tenang dan puas, tapi selama saya masih aktif, saya akan terus memberikan 100%. Saya ragu bisa kembali balapan dengan cepat karena saya sedang pulih dari cedera parah," tambahnya.

1. Kendala Fisik di Lengan Kanan

Marquez mengungkapkan bahwa kondisi lengannya kini mengalami masalah serius setelah rentetan cedera panjang yang dialaminya. Dengan keterbatasan fisik tersebut, ia tidak yakin bisa kembali kompetitif, meski ia berjanji akan memaksimalkan sisa waktu yang dimilikinya di lintasan.