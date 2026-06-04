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3 Calon Kuat Juara MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Siap Cetak Comeback Manis!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |14:06 WIB
3 Calon Kuat Juara MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Siap Cetak Comeback Manis!
Dua pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: MotoGP)
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BALATON PARK – Seri balap MotoGP akhir pekan ini akan kembali menyambangi Sirkuit Balaton Park, Hungaria untuk kedua kalinya dalam sejarah. Balapan bertajuk MotoGP Hungaria 2026 menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah pembalap top, terutama setelah konstelasi persaingan sengit yang terjadi di Sirkuit Mugello, Italia, pekan lalu.

Menatap balapan di Sirkuit Balaton Park pada 5-7 Juni 2026, setidaknya ada tiga rider yang diprediksi akan menggila dan berpotensi merebut kemenangan di GP Hungaria tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Calon Kuat Juara MotoGP Hungaria 2026:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo)

Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Marc Marquez baru saja kembali dan telah disambut dengan baik oleh Ducati di Mugello setelah absen akibat operasi bahu dan kaki. Meski hanya finis di posisi ketujuh pada MotoGP Italia 2026 karena fokus menguji kekuatan bahunya, Balaton Park diprediksi akan menjadi tempat Marquez kembali ke puncak.

Karakter sirkuit di Hungaria ini jauh lebih ramah fisik ketimbang Mugello. Ditambah lagi, Marquez punya memori indah di sini, ia menyapu bersih kemenangan di sesi Sprint dan balapan utama dari posisi pole saat seri Hungaria menjalani debutnya di kalender MotoGP 2025.

Kemenangan di Hungaria akan mengakhiri puasa podium balapan utama Marquez di musim 2026, sekaligus puasa kemenangan besarnya yang sudah berlangsung selama hampir sembilan bulan sejak GP Misano tahun lalu.

2. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Pembalap asal Italia ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah memenangi MotoGP Italia 2026 pekan lalu. Sekaligus menandai kembalinya Bezzecchi ke podium tertinggi setelah start dominannya di awal musim 2026 sempat meredup.

Kubu pabrikan Noale (Aprilia) sangat berpeluang melihat Bezzecchi memulai tren kemenangan beruntunnya di Hungaria. Pada balapan tahun lalu di Balaton Park, Bezzecchi sukses mengamankan podium ketiga setelah memulai balapan dari posisi start kedua (P2).

 

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