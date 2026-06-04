Jadwal Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Bertekad Rebut Takhta Rookie Terbaik di Balaton Park

BALATONFOKAJAR – Persaingan sengit pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di ajang Moto3 2026 akan langsung berlanjut tanpa jeda pada akhir pekan ini. Setelah menyelesaikan balapan ketat di Sirkuit Mugello, Italia, para pembalap kini bersiap menuju seri kedelapan yang akan diselenggarakan di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada 5-7 Juni 2026.

Bagi pencinta balap Tanah Air, seri Hungaria ini akan menjadi momen krusial bagi pembalap muda asal Gunungkidul, Veda Ega Pratama. Pasalnya GP Hungaria jadi momen Vega untuk melancarkan aksi balas dendam dan merebut kembali posisi puncak di klasemen debutan.

1. Uriarte Geser Veda Ega

Balapan sepanjang 17 lap di Sirkuit Mugello sebelumnya menyuguhkan tontonan yang sangat rapat. Sejumlah rider Honda, termasuk Veda Ega Pratama (Honda Team Asia), sempat bersaing sengit di rombongan terdepan demi mengincar podium.

Namun, rapatnya jarak antar-pembalap membuat Veda harus puas menyentuh garis finis di posisi kedelapan. Hasil di Italia tersebut membawa perubahan signifikan pada peta persaingan rookie terbaik.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Pembalap asal Spanyol dari tim Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, sukses mengambil alih takhta puncak klasemen debutan setelah tampil memukau dan mengamankan podium kemenangan di Moto3 Italia 2026.

Tambahan poin penuh membuat Uriarte kini mengantongi 67 poin di peringkat keempat klasemen keseluruhan. Ia menggeser Veda Ega Pratama ke posisi kedua klasemen rookie (peringkat kelima keseluruhan) dengan raihan 66 poin.

Kendati demikian, peluang Veda untuk kembali ke puncak masih terbuka sangat lebar karena hanya tertinggal tipis satu angka, terlebih musim ini masih menyisakan 14 balapan lagi dari total 22 seri yang dijadwalkan. Sementara itu, puncak klasemen kejuaraan dunia masih kukuh dikuasai oleh Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) dengan torehan 145 poin.