Ducati Sabar Tunggu Marc Marquez Kompetitif Lagi di MotoGP 2026: Dia Pejuang Sejati

Ducati sabar menanti kapan Marc Marquez bisa kompetitif lagi di MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, paham betul Marc Marquez tidak akan langsung kompetitif setelah comeback pada MotoGP Italia 2026. Untuk itu, pihaknya akan sabar menunggu.

Marquez harus menjalani operasi bedah untuk mengatasi masalah di bahu kanannya yang cedera pada MotoGP Mandalika 2025. Ternyata, ada sekrup yang posisinya berubah dan mengganggu pergerakan!

Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Masalah itu cukup menghambat Marquez dalam enam seri di MotoGP 2026. Ia mengakui agak sulit bergerak terutama ke kanan sehingga tak kunjung meraih kemenangan atau sekadar naik podium.

1. Sempat Diragukan

Setelah operasi pada Minggu 10 Mei 2026, Marquez sempat diragukan akan kembali untuk GP Italia yang digelar 29-31 Mei. Tapi, ia justru datang dan mendapat lampu hijau untuk mengaspal.

Sayangnya, dalam balapan itu, Marquez harus puas finis ketujuh. Tardozzi mengakui, mustahil pembalapnya akan langsung kompetitif. Terpenting, The Baby Alien paham problem yang harus diatasi.

“Sangat jelas, dalam momen seperti ini, Marc masih butuh waktu untuk pulih dan beberapa balapan agar bisa 100 persen. Dia bahagia karena paham masalahnya sudah diselesaikan,” papar Tardozzi, dinukil dari Motosan, Kamis (4/6/2026).