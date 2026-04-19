HOME SPORTS MOTOGP

Syarat Marc Marquez Pensiun dari MotoGP dalam Waktu Dekat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |03:43 WIB
Syarat Marc Marquez Pensiun dari MotoGP dalam Waktu Dekat
Marc Marquez pensiun dari MotoGP dalam waktu dekat? (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
SYARAT Marc Marquez pensiun dari MotoGP dalam waktu dekat ternyata tidaklah rumit. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui masa-masanya di ajang balapan motor tidak akan lama lagi.

Tujuh gelar juara dunia sukses dikoleksi Marquez sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Ia juga mencatatkan 73 kemenangan, 126 kali podium, dan 74 pole position dalam 210 start balapan.

Marc Marquez

Berbagai capaian itu membuat Marquez jadi ikon MotoGP di dunia modern. Namun, selayaknya di olahraga lain, karier seorang pembalap tidaklah panjang.

1. Bisa Pensiun Lebih Cepat

Marquez mengakui bisa saja waktunya gantung helm sangat dekat. Pria asal Spanyol itu bahkan tidak tahu apakah akan lanjut setelah MotoGP 2026 atau tidak. Ia hanya akan terus mendengar apa kata tubuhnya.

 “Saya akan mengakhiri karier olahraga saya lebih cepat karena tubuh saya ketimbang pikiran saya. Saya hanya akan memperpanjangnya selama tubuh saya bisa bertahan,” aku Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (19/4/2026).

“Saya tidak tahu apakah ini mungkin jadi Kejuaraan Dunia MotoGP terakhir saya,” tukas pria berusia 33 tahun tersebut.

 

