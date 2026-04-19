Kisah Haru Marc Marquez, Bicara Jujur soal Peluang Pensiun di Akhir MotoGP 2026

MADRID – Marc Marquez bukan lagi sosok remaja emosional yang hanya mengejar kecepatan tanpa batas. Di balik deretan gelar juara dunia yang telah diraihnya, tersimpan kisah tentang seorang pria yang kini harus berdamai dengan rasa sakit, keterbatasan fisik, dan keraguan akan masa depannya di lintasan balap MotoGP.

Dalam pernyataan terbarunya, pembalap asal Spanyol ini membuka tabir sisi kemanusiaan yang selama ini tertutup oleh citra The Baby Alie" yang tak terkalahkan. Marquez menegaskan bahwa motivasi terbesarnya bukanlah sekadar mengendarai motor, melainkan adrenalin dari sebuah kompetisi.

"Saya tidak memiliki ketergantungan pada motor, tetapi saya memiliki ketergantungan pada kompetisi, pada kemenangan," ungkap Marquez, mengutip Tuttormotoriweb, Minggu (19/4/2026).

Bagi Marquez, sesi tes seringkali terasa membosankan, namun gairahnya akan meledak seketika saat akhir pekan balap tiba. Tantangan untuk mengalahkan lawan dan melampaui batas diri sendiri adalah satu-satunya alasan yang membuatnya tetap bertahan di grid MotoGP hingga saat ini.

1. Ketika Tubuh Mulai Menyerah

Perjalanan karier Marquez berubah drastis sejak cedera lengan yang berkepanjangan mulai menghantui. Ia mengenang momen kelam pada tahun 2022, di mana rasa sakit tidak hanya merenggut kemampuannya di lintasan, tetapi juga kemandiriannya dalam hidup sehari-hari.

Marquez mengaku sempat kesulitan bahkan untuk sekadar membawa kantong belanjaan ke meja. Kondisi fisik yang rapuh dan masalah penglihatan membuatnya berada di persimpangan jalan yang sangat krusial.

"Itu adalah salah satu dari sedikit momen di mana Anda bertanya pada diri sendiri: apakah masuk akal untuk melanjutkan atau tidak? Apakah penderitaan ini masuk akal atau tidak?" sambung Marquez.

Kesadaran hidup harus terus berjalan di luar dunia balap akhirnya memaksa Marquez untuk mengambil keputusan radikal. Ia memilih untuk keluar dari zona nyaman di Honda, tempat yang telah menjadi rumahnya selama 10 tahun, demi mencari motor yang bisa membuktikan apakah ia masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi.