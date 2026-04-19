Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Haru Marc Marquez, Bicara Jujur soal Peluang Pensiun di Akhir MotoGP 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |16:49 WIB
Kisah Haru Marc Marquez, Bicara Jujur soal Peluang Pensiun di Akhir MotoGP 2026
Marc Marquez bersama sang kekasih, Gemma Pinto. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MADRID Marc Marquez bukan lagi sosok remaja emosional yang hanya mengejar kecepatan tanpa batas. Di balik deretan gelar juara dunia yang telah diraihnya, tersimpan kisah tentang seorang pria yang kini harus berdamai dengan rasa sakit, keterbatasan fisik, dan keraguan akan masa depannya di lintasan balap MotoGP.

Dalam pernyataan terbarunya, pembalap asal Spanyol ini membuka tabir sisi kemanusiaan yang selama ini tertutup oleh citra The Baby Alie" yang tak terkalahkan. Marquez menegaskan bahwa motivasi terbesarnya bukanlah sekadar mengendarai motor, melainkan adrenalin dari sebuah kompetisi.

"Saya tidak memiliki ketergantungan pada motor, tetapi saya memiliki ketergantungan pada kompetisi, pada kemenangan," ungkap Marquez, mengutip Tuttormotoriweb, Minggu (19/4/2026).

Bagi Marquez, sesi tes seringkali terasa membosankan, namun gairahnya akan meledak seketika saat akhir pekan balap tiba. Tantangan untuk mengalahkan lawan dan melampaui batas diri sendiri adalah satu-satunya alasan yang membuatnya tetap bertahan di grid MotoGP hingga saat ini.

1. Ketika Tubuh Mulai Menyerah

Perjalanan karier Marquez berubah drastis sejak cedera lengan yang berkepanjangan mulai menghantui. Ia mengenang momen kelam pada tahun 2022, di mana rasa sakit tidak hanya merenggut kemampuannya di lintasan, tetapi juga kemandiriannya dalam hidup sehari-hari.

Marquez mengaku sempat kesulitan bahkan untuk sekadar membawa kantong belanjaan ke meja. Kondisi fisik yang rapuh dan masalah penglihatan membuatnya berada di persimpangan jalan yang sangat krusial.

"Itu adalah salah satu dari sedikit momen di mana Anda bertanya pada diri sendiri: apakah masuk akal untuk melanjutkan atau tidak? Apakah penderitaan ini masuk akal atau tidak?" sambung Marquez.

Kesadaran hidup harus terus berjalan di luar dunia balap akhirnya memaksa Marquez untuk mengambil keputusan radikal. Ia memilih untuk keluar dari zona nyaman di Honda, tempat yang telah menjadi rumahnya selama 10 tahun, demi mencari motor yang bisa membuktikan apakah ia masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/38/3213336/marc_marquez-ZgK2_large.jpg
Bos Ducati Pasang Badan, Sebut Marc Marquez Siap Meledak di MotoGP Spanyol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/38/3213320/valentino_rossi-JqSr_large.jpg
Kisah Rahasia Valentino Rossi, Punya Cara Unik untuk Pertajam Skill Balap Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/38/3213208/marc_marquez_pensiun_dari_motogp_dalam_waktu_dekat-4Aub_large.jpg
Syarat Marc Marquez Pensiun dari MotoGP dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/38/3213240/alex_marquez_angkat_bicara_mengenai_rencana_sang_kakak_marc_marquez_pensiun_dari_motogp-W6Ad_large.jpg
Kata Alex Marquez soal Rencana Marc Marquez Pensiun dari MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/38/3213217/jorge_martin_membeberkan_dua_kunci_utamanya_bisa_menggila_di_motogp_2026-p2qF_large.jpg
2 Kunci Utama Jorge Martin Menggila di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/38/3213179/marc_marquez_mengakui_bisa_saja_ini_adalah_motogp_terakhirnya-Snc1_large.jpg
Segera Tentukan Waktu Pensiun, Marc Marquez: Mungkin Ini MotoGP Terakhir Saya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement