Andre Iannone Ajak Valentino Rossi dan Casey Stoner Balapan Moge di Sela MotoGP!

ANDREA Iannone langsung mengajak Valentino Rossi dan Casey Stoner untuk ikut balapan motor gede (moge) usai memenangi lomba di sela-sela MotoGP Italia 2026. Ia yakin itu adalah kejuaraan yang indah.

MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG) mulai mengenalkan balapan bertajuk Harley-Davidson Bagger World Cup. Ajang itu dikhususkan untuk adu cepat menggunakan motor gede atau moge.

1. Pemenang

Iannone ikut turun pada seri di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, atau di sela-sela pekan balapan MotoGP. Ia pun langsung jadi pemenang lomba.

Usai balapan, Iannone tak bisa menutupi kegembiraannya. Apalagi, itu adalah kemenangan pertamanya sejak terakhir kali di balapan WSBK Aragon 2024.

“Saya hanya senang ketika menang. Ini adalah masalah besar di hidup saya,” kata Iannone, dikutip dari Crash, Jumat (5/6/2026).

“Saya belajar untuk menerima kekalahan tetapi hidup saya sungguh berantakan ketika kalah. Saya hidup untuk menang,” tegas pria berusia 36 tahun itu.