Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Andre Iannone Ajak Valentino Rossi dan Casey Stoner Balapan Moge di Sela MotoGP!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |01:17 WIB
Andre Iannone Ajak Valentino Rossi dan Casey Stoner Balapan Moge di Sela MotoGP!
Casey Stoner dan Valentino Rossi mendapat ajakan untuk balapan moge! (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

ANDREA Iannone langsung mengajak Valentino Rossi dan Casey Stoner untuk ikut balapan motor gede (moge) usai memenangi lomba di sela-sela MotoGP Italia 2026. Ia yakin itu adalah kejuaraan yang indah.

MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG) mulai mengenalkan balapan bertajuk Harley-Davidson Bagger World Cup. Ajang itu dikhususkan untuk adu cepat menggunakan motor gede atau moge.

1. Pemenang

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Iannone ikut turun pada seri di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, atau di sela-sela pekan balapan MotoGP. Ia pun langsung jadi pemenang lomba.

Usai balapan, Iannone tak bisa menutupi kegembiraannya. Apalagi, itu adalah kemenangan pertamanya sejak terakhir kali di balapan WSBK Aragon 2024.

“Saya hanya senang ketika menang. Ini adalah masalah besar di hidup saya,” kata Iannone, dikutip dari Crash, Jumat (5/6/2026).

“Saya belajar untuk menerima kekalahan tetapi hidup saya sungguh berantakan ketika kalah. Saya hidup untuk menang,” tegas pria berusia 36 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/38/3222531/marco_bezzecchi_dan_jorge_martin-HB0v_large.jpg
3 Calon Kuat Juara MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Siap Cetak Comeback Manis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/38/3222493/veda_ega_pratama-7lrn_large.jpg
Jadwal Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Bertekad Rebut Takhta Rookie Terbaik di Balaton Park
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222309/ducati_sabar_menanti_kapan_marc_marquez_bisa_kompetitif_lagi_di_motogp_2026-Nerm_large.jpg
Ducati Sabar Tunggu Marc Marquez Kompetitif Lagi di MotoGP 2026: Dia Pejuang Sejati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222302/fabio_quartararo_angkat_bicara_mengenai_kegagalan_francesco_bagnaia_bergabung_dengan_tim_pabrikan_yamaha_di_motogp_2027-350c_large.jpg
Fabio Quartararo Bantah Jadi Penyebab Francesco Bagnaia Batal Gabung Yamaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222300/berikut_dua_pembalap_pengganti_yang_resmi_mentas_di_motogp_hungaria_2026_termasuk_cal_crutchlow-Mk8T_large.jpg
2 Pembalap Pengganti yang Resmi Mentas di MotoGP Hungaria 2026, Nomor 1 Rider Veteran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/38/3222335/jorge_martin-84HL_large.jpg
3 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Bikin Rider Ducati dan KTM Terkejut
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement