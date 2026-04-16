Jadwal Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026: Hadapi Prancis serta Australia!

Piala Thomas dan Uber 2026 akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei. Tim Bulu Tangkis Indonesia dijadwalkan berangkat lebih cepat guna melakoni pemusatan latihan (TC) di sana.

1. Fase Grup Piala Thomas dan Uber 2026

Di Piala Thomas, Fajar Alfian dan kawan-kawan tergabung di Grup D. Mereka akan menghadapi Tim Bulu Tangkis Thailand, Tim Bulu Tangkis Prancis, dan Tim Bulu Tangkis Aljazair.

Sedangkan di Piala Uber, Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan diundi masuk Grup C. Mereka menantang Tim Bulu Tangkis Taiwan, Tim Bulu Tangkis Kanada, dan Tim Bulu Tangkis Australia.

2. Jadwal Piala Thomas dan Uber 2026

Fase grup akan berlangsung 24-28 April. Tentu saja, Tim Bulu Tangkis Indonesia diharapkan bisa melaju ke perempatfinal dan paling tidak menyamai capain di edisi 2024 yakni runner up pada kedua ajang.

Tim putra akan lebih dulu turun. Mereka dijadwalkan menghadapi Aljazair pada partai pembuka di Forum Horsens Court, Horsens, Jumat 24 April 2026 malam WIB.