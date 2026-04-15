HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas dan Uber 2026: Fajar Alfian-Putri KW Ditunjuk Jadi Kapten Tim Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |10:42 WIB
Fajar Alfian dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) ditunjuk jadi kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)
JAKARTA – Fajar Alfian dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) ditunjuk jadi kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2026. Pengumuman itu disampaikan PBSI lewat media sosial.

"Mempersembahkan kepada kita semua, Fajar Alfian sebagai kapten tim Piala Thomas," tulis akun Instagram PBSI @badminton.ina, Rabu (15/4/2026).

"Memperkenalkan kapten Piala Uber kita, Putri Kusuma Wardani," imbuh unggahan lain.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

1. Tim Piala Thomas dan Piala Uber

Dengan demikian, Tim Bulu Tangkis Indonesia sudah siap sepenuhnya untuk berkompetisi di Piala Thomas dan Uber 2026. Turnamen tersebut akan digelar di Horsens, Denmark pada 24 April - 3 Mei.

Tim Merah-Putih telah merilis skuad untuk mengarungi dua turnamen itu. Piala Thomas diperkuat oleh 10 atlet yang terdiri dari Jonatan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Moh Zaki Ubaidillah, Anthony Sinisuka Ginting, Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra, dan Nikolaus Joaquin.

Sementara, tim Piala Uber akan diisi oleh Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amarta Pratiwi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Amallia Cahaya Pratiwi.

 

