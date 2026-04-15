Resmi Lepas Tim Indonesia ke Piala Thomas dan Uber 2026, PBSI Minta Atlet Nikmati Pertandingan

JAKARTA – PP PBSI resmi melepas Tim Bulu Tangkis Indonesia yang akan berlaga di Piala Thomas dan Uber 2026, yang berlangsung di Horsens, Denmark. Ketua Umum Muhammad Fadil Imran meminta Fajar Alfian dan kawan-kawan tampil lepas.

Pelepasan tim digelar di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Acara ini sekaligus menjadi momen silaturahmi dan halal bihalal antar seluruh stakeholder PBSI.

1. Nikmati Pertandingan

Fadil menekankan pentingnya menikmati setiap pertandingan. Ia menyebut ketenangan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan diri di lapangan.

"Nikmati setiap pertandingan karena dari situlah kepercayaan diri dan performa terbaik akan muncul," ujar Fadil dalam sambutannya, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, Fadil juga menitipkan tiga mandat utama kepada kapten dan seluruh anggota tim. Pria berusia 57 tahun itu meminta para pemain bertanding dengan penuh tanggung jawab untuk menunjukkan karakter bangsa.

Fadil menegaskan kekompakan tim menjadi faktor penting dalam ajang beregu seperti Piala Thomas dan Uber 2026. Menurutnya, kemenangan tidak hanya ditentukan individu, tetapi juga kebersamaan tim.

"Di ajang beregu, kemenangan lahir dari kebersamaan, bukan hanya individu. Pergilah dengan semangat, bertandinglah dengan kehormatan, dan pulanglah dengan kebanggaan," tegasnya.

2. Berangkatkan Total 45 Orang

Pada edisi 2026, Bidang Pembinaan Prestasi PBSI memberangkatkan total 45 orang dalam kontingen. Rinciannya terdiri dari 10 atlet putra, 10 atlet putri, satu manajer tim, sembilan pelatih, serta 15 orang tim pendukung.

Kontingen Indonesia dijadwalkan berangkat ke Denmark pada Kamis, 16 April 2026. Setibanya di sana, tim akan menjalani training camp pada 18-21 April sebelum memulai pertandingan.