Hasil Drawing Piala Uber 2026: Indonesia Ditantang Taiwan!

HASIL Drawing Piala Uber 2026 telah dirilis pada Rabu (18/3/2026) siang WIB. Skuad bulu tangkis putri Indonesia bisa dibilang terhindar dari grup berat.

1. Piala Thomas dan Uber 2026 Digelar 24 April hingga 3 Mei 2026

Piala Thomas dan Uber 2026 akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei 2026. Sebanyak 16 tim putra dan putri akan beraksi dalam ajang bergengsi dua tahunan tersebut.

Putri KW, pebulu tangkis tunggal putri andalan Indonesia di Piala Uber 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Berdasarkan hasil drawing, tim bulutangkis putri Indonesia tergabung di Grup C. Skuad Merah Putih akan bersaing dengan Taiwan, Kanada, dan Australia.

Pesaing terberat tim putri bulu tangkis Indonesia adalah Taiwan. Meski demikian, Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan tetap tidak boleh menganggap remeh Kanada dan Australia.

Sementara itu, juara bertahan China berada di Grup A bersama India, Denmark, dan Ukraina. Kemudian di Grup B diisi Jepang, Malaysia, Turki, dan Afrika Selatan. Terakhir di Grup D dihuni Korea Selatan, Thailand, Bulgaria, dan Spanyol.

Dua tahun lalu atau di edisi terakhir, tim putri bulu tangkis Indonesia lolos ke final Piala Uber 2024. Saat itu, Indonesia kalah dari China dengan skor telak 0-3.