HOME SPORTS NETTING

Resmi! BWF Umumkan Peserta Piala Thomas dan Uber 2026, Indonesia Jadi Unggulan Kedua

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |15:07 WIB
Resmi! BWF Umumkan Peserta Piala Thomas dan Uber 2026, Indonesia Jadi Unggulan Kedua
BWF umumkan peserta Piala Thomas dan Uber 2026 di mana Indonesia jadi unggulan kedua (Foto: PBSI)
A
A
A

BWF resmi mengumumkan 16 tim peserta Piala Thomas dan Uber 2026. Tim Bulu Tangkis Indonesia masuk sebagai unggulan kedua.

Piala Thomas dan Uber 2026 akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei. Sebanyak 16 tim dipastikan lolos masing-masing di sektor putra dan putri lewat kejuaraan benua belum lama ini.

1. Indonesia Lolos Piala Thomas dan Uber

Piala Thomas dan Uber (BWF)

Sebagai juara bertahan, Tim Bulu Tangkis China dipastikan tampil di Piala Thomas 2026 dan Piala Uber 2026. Sementara, Tim Bulu Tangkis Denmark otomatis lolos selaku tuan rumah.

Asia menjadi penyumbang wakil terbanyak di Piala Thomas. Selain China dan Indonesia, Benua Kuning mengirimkan India, Thailand, Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Lalu, di Piala Uber 2026, Asia juga diwakili delapan negara. Komposisinya sama persis dengan wakil-wakil yang tampil di Piala Thomas 2026.

Drawing fase grup akan dilangsungkan pada 18 Maret. Sedangkan, tenggat pendaftaran skuad ditetapkan pada 10 April 2026.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
