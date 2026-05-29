Hasil FP1 MotoGP Italia 2026: Fabio Di Giannantonio Jadi yang Tercepat

JAKARTA - Hasil latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Italia 2026 sudah diketahui. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, berhasil menjadi yang tercepat. Dia mencatatkan waktu 1 menit 46.242 detik.

Sesi tersebut berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia, Jumat (29/5/2026). Ini merupakan rangkaian seri ketujuh MotoGP 2026.

1. Jalannya Seri

Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi melesat ke posisi pertama dalam awal sesi. Dia sementara mencatatkan waktu 1 menit 48.045 detik.

Di posisi kedua, ada pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Jadi, Marco Bezzecchi harus memperbaiki catatan waktunya demi mempertahankan posisi sementara.

Bagnaia unjuk kualitas di sisa 23 menit akhir sesi. Ia kemudian untuk sementara waktu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46.971 detik.