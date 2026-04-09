HOME SPORTS MOTOGP

Tak Peduli soal Gaji, Marc Marquez Lebih Pilih Kendarai Motor Terkencang ketimbang Bayaran Fantastis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |08:52 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
MADRID – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, akhirnya buka suara mengenai prinsip hidup yang mendasari keputusan-keputusan besar dalam kariernya di MotoGP. Pembalap berjuluk The Baby Alien ini menegaskan baginya, kualitas performa di lintasan jauh lebih berharga daripada tumpukan angka di rekening bank.

Keputusan fenomenal Marquez terjadi saat ia rela meninggalkan kontrak bernilai fantastis di Repsol Honda demi bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Langkah tersebut membuatnya meninggalkan status dari pembalap dengan bayaran tertinggi demi mengincar motor yang kompetitif.

Perjudian itu terbayar lunas, Marquez berhasil merengkuh gelar juara dunia kesembilannya bersama tim pabrikan Ducati musim lalu.

1. Filosofi Karier

Bagi Marquez, memprioritaskan mesin daripada uang bukanlah hal baru. Prinsip ini sudah ditanamkan kepadanya jauh sebelum ia menginjakkan kaki di kelas utama MotoGP. Ia merasa beruntung memiliki mentor yang membentuk mentalitasnya sejak dini.

"Ketika Anda tiba di kejuaraan dunia, apa yang Anda cari, uang atau motor terbaik? Begitulah cara saya diajari; saya sangat beruntung. Mereka melatih mental saya, dan sekarang saya mengerti," ungkap Marquez sebagaimana dikutip dari Autobild.es, Kamis (9/4/2026).

Pembalap berusia 33 tahun ini juga menceritakan pengalamannya saat menerima bonus sebesar satu juta euro (sekira Rp17 miliar) setelah menjuarai musim debutnya di tahun 2013. Alih-alih foya-foya, Marquez justru disarankan oleh pengacaranya untuk menyimpan uang tersebut.

Pasalnya, setelah dipotong pajak Spanyol sebesar 50%, komisi manajer 10%, serta biaya operasional latihan, sisa uang tersebut tidaklah sebanyak yang dibayangkan orang.

 

MotoGP 2026 Lebih Kompetitif karena Marc Marquez Belum 100 Persen
Punya Harta Rp1,5 Triliun, Marc Marquez: Uang Tidak Mengubah Saya
Sebut MotoGP Beda dengan Olahraga Lain, Diogo Moreira: Kami Orang-Orang Gila
Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Tak Pernah Cedera Arm Pump karena Faktor Genetik
Bermotif Balas Dendam, Marc Marquez Jadi Target Semua Pembalap di MotoGP 2026!
Ramalan Marco Melandri: Marc Marquez Bakal Pensiun Kelar MotoGP 2026
