Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Tak Pernah Cedera Arm Pump karena Faktor Genetik

KISAH Valentino Rossi yang tak pernah cedera arm pump karena faktor genetik, menarik untuk diulas. Sebab, legenda MotoGP yang lain sampai kaget mendengarnya.

Arm pump adalah kondisi medis berupa nyeri hebat, bengkak, dan kaku pada lengan bawah akibat aliran darah berlebih yang terjebak di dalam otot. Problem ini biasa dihadapi para pembalap motor.

1. Penasaran

Maka dari itu, Dani Pedrosa penasaran apakah Rossi yang punya karier hingga 20 tahun di MotoGP, pernah mengalami arm pump. Betapa terkejutnya The Little Spaniard mendengar jawaban pria asal Italia itu.

“Tidak pernah (kena arm pump),” kata Rossi dalam video yang beredar di laman resmi MotoGP, dikutip Rabu (8/4/2026).

“Tidak pernah? (Betul) tidak pernah?” tanya Pedrosa lagi dengan mimik terkejut.

“Tidak, saya tidak pernah kena arm pump,” tegas pria asal Tavullia itu.