Magis Valentino Rossi di Garasi VR46, Tak Pernah Coba Motor Baru tapi Masukannya Akurat 100 Persen!

BARCELONA - Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, dibuat takjub oleh kemampuan luar biasa mentornya, Valentino Rossi. Pria yang akrab disapa Diggia ini mengaku syok melihat tingkat detail masukan yang diberikan Rossi setelah legenda hidup itu memantau langsung dari pinggir lintasan pada MotoGP Catalunya 2026.

Diggia, yang sukses menutup akhir pekan dramatis tersebut dengan mempersembahkan kemenangan pertama bagi VR46 sejak 2023, mengungkapkan pengamatan Rossi dari tepi trek sama detailnya dengan data telemetri komputer. Rossi mampu membaca situasi balapan dengan sangat presisi meski hanya melihat dengan mata telanjang.

1. Rossi Pahami Motor Modern Tanpa Pernah Mencobanya

Kemampuan analisis The Doctor dinilai sangat tidak masuk akal oleh Diggia. Pasalnya, Rossi sudah pensiun dan tidak pernah lagi menunggangi motor MotoGP sejak balapan terakhirnya di Valencia pada musim 2021 lalu.

Artinya, juara dunia sembilan kali itu sama sekali tidak memiliki pengalaman langsung dalam mengendarai motor generasi terbaru yang kini sangat bergantung pada perangkat aerodinamika.

Pertamina Enduro VR46 pamer livery baru untuk MotoGP 2026. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

"Luar biasa... Mata yang dia miliki itu gila. Saya sangat terkejut karena dia melihat hal-hal yang biasanya hanya bisa Anda lihat melalui data telemetri. Dia melihat hal-hal itu, dan membuat Anda berpikir, 'Apakah Anda tadi ikut balapan di trek bersama saya?'” ungkap Diggia, mengutip dari Crash, Sabtu (23/5/2026).

Diggia menambahkan bahwa Rossi memiliki kapasitas luar biasa untuk memahami teknologi baru dengan sangat mudah meskipun belum pernah mencobanya. Ketika pembalap menjelaskan sesuatu, Rossi langsung paham dan memberikan respons balik yang sangat akurat, seolah-olah dia sendiri yang baru saja turun dari motor tersebut.