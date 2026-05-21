Valentino Rossi Bujuk Fabio Di Giannantonio Bertahan di Timnya Usai Menangi MotoGP Catalunya 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |16:08 WIB
Valentino Rossi membujuk Fabio Di Giannantonio bertahan di timnya untuk musim depan (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
VALENTINO Rossi begitu terkesan dengan kemenangan Fabio Di Giannantonio di MotoGP Catalunya 2026. Sang legenda berharap pembalapnya itu mau bertahan di tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Diggia tampil impresif dalam balapan penuh drama di MotoGP Catalunya 2026. Ia meraih kemenangan itu di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu 17 Mei 2026 malam WIB.

Ini merupakan kemenangan kedua bagi Diggia setelah 2023. Kala itu, pembalap asal Italia tersebut menang bersama tim satelit Gresini Racing di seri balapan Qatar.

1. Tidak Mudah

Fabio Di Giannantonio. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Hasil manis ini tak diraih dengan mudah. Diggia tetap melanjutkan balapan meski mengalami cedera tangan saat lomba berlangsung.

Cedera itu terjadi setelah tangannya terkena serpihan motor akibat insiden kecelakaan antara Alex Marquez (Gresini Racing) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM). Insiden tersebut sempat membuat balapan dihentikan sementara oleh panitia balapan.

Situasi lintasan dinilai belum aman untuk melanjutkan lomba sebelum proses pembersihan selesai dilakukan. Balapan kembali dihentikan setelah kecelakaan hebat terjadi di tikungan 1. Dalam insiden itu, Johann Zarco (LCR Honda) mengalami cedera kaki yang cukup serius.

Saat start ulang terakhir, Diggia menunjukkan performa agresif untuk mengejar Acosta yang memimpin balapan. Ia akhirnya berhasil mengambil alih posisi terdepan ketika lomba menyisakan tiga putaran.

Kemenangan tersebut disaksikan langsung Rossi dari tepi lintasan. Hasil itu menjadi kemenangan pertama Pertamina Enduro VR46 Racing Team sejak Marco Bezzecchi memenangkan GP India 2023.

Selain itu, kemenangan ini juga menjadi yang pertama bagi VR46 sejak berstatus sebagai tim satelit resmi Ducati pada awal MotoGP 2025. Hasil positif tersebut semakin memperkuat performa kompetitif mereka.

 

