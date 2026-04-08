HOME SPORTS MOTOGP

Sebut MotoGP Beda dengan Olahraga Lain, Diogo Moreira: Kami Orang-Orang Gila

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |21:02 WIB
Diogo Moreira kaget dengan kecepatan dan situasi di MotoGP (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)
PENDATANG baru di MotoGP 2026, Diogo Moreira, merasa ajang tersebut sangat berbeda dengan orang-orang lain. Bahkan, butuh kegilaan tersendiri untuk balapan di kelas premier!

Moreira promosi ke MotoGP usai jadi juara dunia Moto2 2025. Ia direkrut oleh HRC (Honda Racing Corporation) dan ditempatkan di tim satelit LCR Honda bersama dengan Johann Zarco.

1. Sedikit Gila

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tentu saja, adaptasi Moreira tidak mudah di MotoGP. Pria asal Brasil itu mengaku untuk balapan motor di kelas teratas tersebut butuh sedikit kegilaan.

“MotoGP adalah dunia yang berbeda dibandingkan bermain sepakbola atau basket. Sulit untuk dibandingkan. Ada banyak adrenalin tapi itu adalah perasaan terhebat di dunia, buat saya,” papar Moreira, dinukil dari Crash, Selasa (8/4/2026).

“Pertama kali saya ada di lintasan dengan motor MotoGP, perasaan dan emosi saya sulit dikendalikan. Tubuh dan pikiran saya tidak siap dengan kecepatannya,” imbuh pembalap bernomor motor 11 itu.

“Kami harus jadi gila karena jika tidak, kami tidak bisa (melaju) 340 km/jam di trek lurus, setiap putaran, dengan kecepatan yang sama,” tukas pria berusia 21 tahun tersebut.

 

