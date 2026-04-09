Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2026 Lebih Kompetitif karena Marc Marquez Belum 100 Persen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |03:24 WIB
MotoGP 2026 berjalan lebih kompetitif ketika Marc Marquez belum 100 persen (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

MANTAN juara dunia Superbike, Alvaro Bautista, cukup senang melihat MotoGP 2026 berjalan lebih menarik dibandingkan musim lalu. Ia menilai Marc Marquez yang belum 100% jadi penyebabnya.

Tiga seri awal MotoGP 2026 memang didominasi oleh Aprilia Racing dan Marco Bezzecchi yang menyapu bersih kemenangan. Namun, pemenang di Sprint Race berbeda-beda dari tiga seri itu.

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pedro Acosta jadi pemenang di Thailand, Marquez di Brasil, dan Jorge Martin di Amerika Serikat (AS). Hal itu membuktikan MotoGP 2026 jadi lebih kompetitif ketimbang 2025 yang didominasi The Baby Alien.

1. Lebih Menghibur

Bagi penonton seperti halnya Bautista, hal tersebut tentu bak angin segar. Kebangkitan Aprilia Racing disebutnya jadi pembeda dibandingkan MotoGP 2025.

“Sekali tengok, sepertinya musim ini lebih menghibur ketimbang tahun lalu yang seperti cuma didominasi satu orang,” papar Bautista, melansir dari Motosan, Kamis (9/4/2026).

“Yang sangat jelas adalah Aprilia, telah jauh meningkat. Ducati, tampaknya semua pembalap mereka saat ini lebih kesulitan,” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement