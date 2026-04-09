MotoGP 2026 Lebih Kompetitif karena Marc Marquez Belum 100 Persen

MANTAN juara dunia Superbike, Alvaro Bautista, cukup senang melihat MotoGP 2026 berjalan lebih menarik dibandingkan musim lalu. Ia menilai Marc Marquez yang belum 100% jadi penyebabnya.

Tiga seri awal MotoGP 2026 memang didominasi oleh Aprilia Racing dan Marco Bezzecchi yang menyapu bersih kemenangan. Namun, pemenang di Sprint Race berbeda-beda dari tiga seri itu.

Pedro Acosta jadi pemenang di Thailand, Marquez di Brasil, dan Jorge Martin di Amerika Serikat (AS). Hal itu membuktikan MotoGP 2026 jadi lebih kompetitif ketimbang 2025 yang didominasi The Baby Alien.

1. Lebih Menghibur

Bagi penonton seperti halnya Bautista, hal tersebut tentu bak angin segar. Kebangkitan Aprilia Racing disebutnya jadi pembeda dibandingkan MotoGP 2025.

“Sekali tengok, sepertinya musim ini lebih menghibur ketimbang tahun lalu yang seperti cuma didominasi satu orang,” papar Bautista, melansir dari Motosan, Kamis (9/4/2026).

“Yang sangat jelas adalah Aprilia, telah jauh meningkat. Ducati, tampaknya semua pembalap mereka saat ini lebih kesulitan,” imbuh pria asal Spanyol itu.