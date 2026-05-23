Adu Top Speed Pembalap Maximo Quiles dengan Veda Ega Pratama di Moto3 2026, Siapa Lebih Unggul?

Veda Ega Pratama berani bersaing dengan Maximo Quiles dan pembalap top lain di Moto3 2026. (Foto: Honda Racing)

ADU top speed pembalap Maximo Quiles dengan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 akan diulas Okezone. Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) tampil luar biasa di Moto3 2026.

Dari enam race yang sudah dijalani, empat di antaranya dimenangkan rider 18 tahun tersebut! Alhasil, Maximo Quiles saat ini duduk di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan 140 angka, unggul 64 poin atas Adrian Fernandez di posisi dua.

Maximo Quiles pimpin klasemen sementara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@maximoquiles28)

Bagaimana dengan Veda Ega Pratama (Honda Team Asia)? Berstatus debutan, rider 17 tahun ini tampil impresif dengan menempati posisi lima klasemen sementara Moto3 2026 dengan 58 angka.

1. Veda Ega Pratama Kalah Cepat dari Maximo Quiles

Veda Ega Pratama mencatatkan kecepatan luar biasa di Moto3 Catalunya 2026. Mentas di latihan bebas 2 Moto3 Catalunya 2026 pada Sabtu, 16 Mei 2026 sore WIB, Veda Ega Pratama mencatatkan 247,1 km/jam!

Lantas, bagaimana dengan Maximo Quiles yang mendominasi Moto3 2026? Rider asal Spanyol ini mencatatkan 250,5 km/jam di Moto3 Catalunya 2026.

Tak heran, Maximo Quiles yang sempat tercecer ke urutan delapan Moto3 Catalunya 2026, sanggup mengakhiri balapan di posisi terdepan. Jadi, apa ini pertanda Maximo Quiles sulit ditaklukkan di Moto3 2026?