HOME SPORTS MOTOGP

Aleix Espargaro Buka Suara Terkait Peran Baru Alberto Puig Usai Tak Lagi Jadi Manajer Tim Honda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |00:01 WIB
Alberto Puig punya peran baru di Honda pada MotoGP 2027. (Foto: MotoGP)
BARCELONA - Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, memberikan pujian berkelas terhadap kontribusi besar Alberto Puig bagi proyek Honda di MotoGP. Espargaro menegaskan pria asal Spanyol tersebut akan tetap menjadi sosok krusial di dalam lingkaran internal HRC, meskipun posisinya sebagai manajer tim bakal segera bergeser.

Tepat sebelum bergulirnya rangkaian balapan di MotoGP Catalunya 2026, pihak Honda telah mengonfirmasi Puig, yang juga merupakan mantan pembalap grand prix, akan bertransisi ke peran baru sebagai penasihat senior yang mulai efektif berjalan pada musim 2027.

1. Tetap Jadi Sosok Penting

Alberto Puig telah mengemban tugas sebagai Manajer Tim HRC sejak tahun 2018 setelah mengambil alih estafet kepemimpinan dari Livio Suppo. Di bawah arahannya, Puig sukses mengawal dua gelar juara dunia terakhir Marc Marquez bersama Honda.

Hebatnya, Puig menjadi satu-satunya manajer senior yang berhasil mempertahankan posisinya di tengah restrukturisasi besar-besaran pasca-hengkangnya Marquez pada akhir musim 2023.

Aleix Espargaro direkrut jadi test rider Honda Racing Corporation (Foto: X/@AleixEspargaro)

"Alberto sangat luar biasa (sebagai manajer tim). Dia adalah sosok yang selalu berada di sisi pembalap. Dia adalah bagian dari HRC, tetapi selalu sangat dekat dengan para pembalap dan membela mereka,” ujar Espargaro, melansir dari Crash, Minggu (24/5/2026).

Espargaro menambahkan bahwa dirinya merasa beruntung bisa bekerja sama dengan Puig sejak musim lalu.

 

