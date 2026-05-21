Gara-gara Insiden Horor Zarco, Pembalap MotoGP Minta Ubah Tikungan 1 Sirkuit Barcelona

KECELAKAAN beruntun di MotoGP Catalunya 2026 ternyata berbuntut panjang. Para pembalap MotoGP kini mendesak perubahan titik start di Sirkuit Catalunya untuk menghindari kecelakaan serupa.

Tuntutan ini muncul menyusul serangkaian insiden besar yang terjadi pada Minggu (17/5/2026), termasuk kecelakaan horor yang melibatkan pembalap asal Prancis Johann Zarco hingga harus mendapat perawatan medis.

1. Tikungan 1 Barcelona Dijuluki Zona Maut

Selama beberapa tahun terakhir, zona pengereman di Tikungan 1 Sirkuit Barcelona telah menjadi lokasi insiden besar.

Pada 2023, kecelakaan melibatkan Takaaki Nakagami, dan setahun kemudian Enea Bastianini yang menjadi korban.

Tahun ini, giliran Johann Zarco yang menjadi sorotan. Pada saat restart usai red flag pertama, Zarco bertabrakan dengan dua pembalap sekaligus yaitu Pecco Bagnaia dan Luca Marini di Tikungan 1.

Pembalap LCR Honda itu kemudian tersangkut di roda belakang Ducati milik Bagnaia dan mengalami cedera kaki yang serius.

Kaki kirinya sempat tersangkut di motor Ducati milik Bagnaia, dan parahnya lagi balapan harus kembali dihentikan untuk mempermudah evakuasi Zarco.

Usai menjalani pemeriksaan, Zarco sendiri mengungkap update kondisinya lewat akun instagram miliknya. "Terutama lutut, ligamennya robek, tetapi tulang paha tidak patah," kata Zarco

2. Usulan dari Fabio Di Giannantonio

Pembalap seperti Jack Miller sebelumya sudah menyarankan untuk memindahkan garis start lebih dekat ke Tikungan 1 guna mengurangi kecepatan yang dicapai sebelum pengereman. Namun usulan itu belum pernah direalisasikan.

Kini, setelah insiden horor di Barcelona terjadi, suara itu semakin keras. Juara GP Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio, menjadi pembalap yang paling vokal menyuarakan perubahan.