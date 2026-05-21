Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-gara Insiden Horor Zarco, Pembalap MotoGP Minta Ubah Tikungan 1 Sirkuit Barcelona

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |18:06 WIB
Gara-gara Insiden Horor Zarco, Pembalap MotoGP Minta Ubah Tikungan 1 Sirkuit Barcelona
Insiden Horor Johan Zarco di Catalunya 2026 (Foto: X/@GarethHarford)
A
A
A

KECELAKAAN beruntun di MotoGP Catalunya 2026 ternyata berbuntut panjang. Para pembalap MotoGP kini mendesak perubahan titik start di Sirkuit Catalunya untuk menghindari kecelakaan serupa.

Tuntutan ini muncul menyusul serangkaian insiden besar yang terjadi pada Minggu (17/5/2026), termasuk kecelakaan horor yang melibatkan pembalap asal Prancis Johann Zarco hingga harus mendapat perawatan medis.  

1. Tikungan 1 Barcelona Dijuluki Zona Maut

Sirkuit Catalunya (MotoGP)

Selama beberapa tahun terakhir, zona pengereman di Tikungan 1 Sirkuit Barcelona telah menjadi lokasi insiden besar.

Pada 2023, kecelakaan melibatkan Takaaki Nakagami, dan setahun kemudian Enea Bastianini yang menjadi korban. 

Tahun ini, giliran Johann Zarco yang menjadi sorotan. Pada saat restart usai red flag pertama, Zarco bertabrakan dengan dua pembalap sekaligus yaitu Pecco Bagnaia dan Luca Marini di Tikungan 1.

Pembalap LCR Honda itu kemudian tersangkut di roda belakang Ducati milik Bagnaia dan mengalami cedera kaki yang serius. 

Kaki kirinya sempat tersangkut di motor Ducati milik Bagnaia, dan parahnya lagi balapan harus kembali dihentikan untuk mempermudah evakuasi Zarco.

Usai menjalani pemeriksaan, Zarco sendiri mengungkap update kondisinya lewat akun instagram miliknya. "Terutama lutut, ligamennya robek, tetapi tulang paha tidak patah," kata Zarco 

2. Usulan dari Fabio Di Giannantonio 

Pembalap seperti Jack Miller sebelumya sudah menyarankan untuk memindahkan garis start lebih dekat ke Tikungan 1 guna mengurangi kecepatan yang dicapai sebelum pengereman. Namun usulan itu belum pernah direalisasikan. 

Kini, setelah insiden horor di Barcelona terjadi, suara itu semakin keras. Juara GP Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio, menjadi pembalap yang paling vokal menyuarakan perubahan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219906/valentino_rossi_membujuk_fabio_di_giannantonio_bertahan_di_timnya_untuk_musim_depan-J7fe_large.jpg
Valentino Rossi Bujuk Fabio Di Giannantonio Bertahan di Timnya Usai Menangi MotoGP Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219684/berikut_tiga_pembalap_yang_berpotensi_absen_di_motogp_italia_2026-58KN_large.jpg
3 Pembalap yang Berpotensi Absen di MotoGP Italia 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219535/fabio_di_giannantonio_ungkap_peran_valentino_rossi_saat_juara_motogp_catalunya_2026_motogp-ed0j_large.jpg
Juara MotoGP Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio Ungkap Peran sang Bos Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219654/fabio_di_giannantonio-fQOI_large.jpg
Kata Bos Pertamina Lubricants Usai Di Giannantonio Raih Kemenangan Perdana Berkat Aksi Gila di Catalunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219631/valentino_rossi_mengirim_doa_untuk_alex_marquez_yang_kecelakaan_parah_di_motogp_catalunya_2026-uDkw_large.jpg
Valentino Rossi Kirim Doa untuk Alex Marquez yang Kecelakaan Parah di MotoGP Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219321/fabio_quartararo_gemetar_lihat_alex_marquez_tergeletak_di_sirkuit_catalunya_fabioquartararo20-TWqr_large.jpg
Lihat Alex Marquez Tergeletak di MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo: Saya Merinding!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement