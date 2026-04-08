HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Aurum Oktavia Winata, Eks Pelatnas PBSI yang Jadi Pemilik Hati Bagas Maulana

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |15:24 WIB
Aurum Oktavia Winata. (Foto: Instagram/@aurumwinata)
KISAH pebulu tangkis supercantik, Aurum Oktavia Winata, menarik diulas. Eks pelatnas PBSI ini merupakan pemilik hati dari Bagas Maulana.

Aurum sudah menjalin kisah asmara cukup lama dengan Bagas. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Aurum Oktavia Winata

1. Eks Penghuni Pelatnas PBSI

Aurum jadi salah satu talenta berbakat yang dimiliki Indonesia di dunia bulu tangkis. Dia bahkan pernah dipanggil ke pelatnas PBSI.

Aurum sendiri merupakan pemain spesialis nomor tunggal putri. Namun, kariernya di pelatnas PBSI tak bertahan lama. Dia terdegradasi pada 2020.

Usai keluar pelatnas PBSI, Aurum tak meninggalkan dunia bulu tangkis. Namun, pemain kelahiran 5 Januari 1999 itu ambil peran baru sebagai pelatih bulu tangkis. Dia menangani klub PB Sarwendah.

Kiprahnya sebagai pelatih pun bisa berjalan manis. Sebab, anak asuhnya, Raisya Affatunisa, berhasil menjuarai Sirkuit Nasional B Kalimantan Selatan pada 2023.

 

