HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Resmi Tinggalkan Pelatnas PBSI, Mikha Angelo Tulis Pesan Menyentuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:17 WIB
Mikha Angelo menulis pesan menyentuh setelah sang istri Gregoria Mariska Tunjung resmi meninggalkan Pelatnas PBSI (Foto: Instagram/@mikha97)
GREGORIA Mariska Tunjung resmi meninggalkan Pelatnas PBSI pada Jumat 15 Mei 2026. Sang suami, Mikha Angelo, langsung menulis pesan menyentuh untuk mengingat karier panjang sang pebulu tangkis di Cipayung.

Jorji –sapaan akrab Gregoria- resmi mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI karena masalah kesehatan. Ia meninggalkan tempatnya menimba pengalaman serta membangun karier selama 12 tahun terakhir.

1. Tidak Main-Main

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Mikha mengatakan perjuangan Gregoria tidak main-main saat berada di Pelatnas untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Namun, tiba saat atlet tersebut harus pamit dari Pelatnas PBSI.

"Aku selalu bangga padamu Gregoria Mariska Tunjung. Perjalanan yang luar biasa. Ria masuk pelatnas sejak usia 14 tahun, dan sekarang memutuskan untuk mundur setelah 12 tahun yang penuh dengan suka duka serta cerita-cerita yang akan selalu dikenang," tulis Mikha di akun Instagram @mikha97.

"Kalau kalian tahu semua cerita di balik perjuangannya selama ini, aku yakin kalian akan semakin bangga lagi. Semoga suatu saat nanti semua itu bisa diceritakan," tambahnya.

Mikha juga memberikan apresiasi untuk seluruh elemen di Pelatnas PBSI yang telah menerima Gregoria. Menurutnya, mereka sudah cukup berjasa buat istrinya.

"Terima kasih kepada @badminton.ina, untuk semua pelatih dan pengurus yang sudah membantu selama ini, para pahlawan tanpa tanda jasa yang sering menemani dan menghibur saat Ria sedang terpuruk, terima kasih!" tulis Mikha.

 

Kisah Percintaan Pebulu Tangkis Supercantik Stefani Stoeva, Jalin Asmara dengan Pelatihnya Sendiri
