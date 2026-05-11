Kisah Pebulu Tangkis Man Wei Chong, Murid Rexy Mainaky yang Incar Kado Pernikahan Lewat Gelar Juara Malaysia Masters 2026

KUALA LUMPUR – Pebulu tangkis ganda putra andalan Malaysia, Man Wei Chong, baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Di tengah persiapan intensif menuju turnamen penting, Malaysia Masters 2026, Wei Chong resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi sang kekasih, Ai Ting, pada Rabu 6 Mei 2026.

Resepsi pernikahan yang digelar meriah di Aula Majelis Cina Kuala Lumpur dan Selangor tersebut menjadi ajang reuni bagi para bintang tepok bulu Malaysia. Nama-nama besar seperti Aaron Chia, Soh Wooi Yik, hingga pasangan ganda putri Pearly Tan dan M. Thinaah turut hadir memberikan restu bagi rekan setim mereka tersebut.

1. Kekuatan Baru

Pernikahan ini menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Wei Chong. Setelah bertunangan pada November tahun lalu, dukungan Ai Ting kini akan terasa lebih nyata.

Sang istri dijadwalkan hadir langsung di tribun penonton saat Wei Chong berlaga pada Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena pada 19-24 Mei mendatang.

Kehadiran sosok tercinta di sisi lapangan diharapkan mampu menjadi bahan bakar tambahan bagi pemain kelahiran Melaka ini.

Wei Chong dan pasangannya di lapangan, Tee Kai Wun, kini tengah membidik gelar World Tour pertama mereka tahun ini, sekaligus bertekad menjaga gengsi sebagai juara bertahan di rumah sendiri.