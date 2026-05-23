Fajar/Fikri Bangga! Comeback Leo/Daniel Langsung Berbuah Gelar Juara

JAKARTA – Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menyambut positif kembalinya Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin ke lapangan. Apalagi, mereka sanggup langsung merebut gelar juara di Thailand Open 2026.

Daniel sempat menepi dari lapangan selama setahun karena mengalami cedera lutut. Thailand Open 2026 yang berlangsung pekan lalu menjadi ajang comeback-nya sekaligus 'CLBK' bersama sang mantan, Leo.

1. Gemilang

Pencapaian pasangan tersebut gemilang karena langsung menjuarai Thailand Open 2026 yang berlevel Super 500. Fikri yang merupakan partner terakhir Daniel sebelum berduet dengan Fajar, mengaku bangga dengan kiprah juara dunia junior 2019 tersebut.

"Melihat Daniel, saya bangga sekali sama dia. Saya sangat bangga sekali dengan comeback-nya dia, permainannya sangat bagus sekali dan bisa juara. Ada rasa bersyukur juga untuk saya," ungkap Fikri di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Sabtu (23/5/2026).

"Walau kami bersaing secara positif, tapi ya mereka pun semua teman saya dan kami ingin kami berjuang sama-sama lah untuk ganda putra juga,” imbuh pria asal Bandung itu.

“Bukan untuk dalam artian kami saling senggol begitu, enggak. Ya kami ingin semuanya saling bergantian untuk juara. Tapi yang paling sering kami (dengan nada bercanda)," tambah Fikri.