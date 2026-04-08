Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Alwi Farhan dengan Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra, Sampai Dijuluki Trio Gebrak

KISAH persahabatan pebulu tangkis Alwi Farhan dengan Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra menarik diulas. Bahkan, 3 pebulu tangkis Indonesia ini sampai punya julukan khusus, yakni Trio Gebrak atau Trio Gen Z.

Kini, ketiganya siap jadi andalan baru Indonesia di sektor masing-masing. Alwi diketahui fokus bermain di sektor tunggal putra, sementara Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra berduet di sektor ganda putra.

1. Persahabatan 3 Pebulu Tangkis Muda

Ya, 3 pebulu tangkis muda Indonesia, Alwi Farhan, Nikolaus Joaquin, dan Raymond Indra kerap jadi sorotan. Bukan karena aksinya di lapangan, tetapi juga persahabatan mereka.

Sering bertanding di ajang yang sama dan juga berstatus penghuni pelatnas PBSI, membuat Alwi, Nikolaus, dan Raymond kerap habiskan waktu bersama. Bahkan, hal itu dilakukannya kala bertanding di luar negeri.

Momen kebersamaan mereka kerap diunggah di media sosial. Ketiganya tak lupa berfoto bersama saat sedang bepergian ke tempat wisata atau ikonik di sebuah negara yang dikunjungi. Bahkan, mereka tak ragu untuk foto box bertiga yang terlihat dalam unggahan di media sosial.

Persahabatan mereka akhirnya jadi sorotan netizen. Sampai-sampai, netizen membuat julukan khusus untuk ketiganya, yakni Trio Gen Z.

Julukan ini muncul karena ketiganya yang memang masuk kelompok orang yang lahir antara tahun 1997-2012 yang kerap disebut Gen Z. Alwi diketahui lahir di Solo pada 12 Mei 2005. Lalu, Nikolaus lahir di Jakarta pada 14 September 2005. Sementara Raymond, dia lahir di Bandung pada 24 April 2004.

Namun, Nikolaus berbeda dengan netizen. Dia sudah melabeli trionya dengan nama Trio Gebrak yang sesuai ditulisnya di media sosial.

“Trio Gebrak Is Back,” tulis Nikolaus Joaquin di X.