Kisah Percintaan Pebulu Tangkis Supercantik Stefani Stoeva, Jalin Asmara dengan Pelatihnya Sendiri

KISAH percintaan pebulu tangkis supercantik Stefani Stoeva menarik untuk diulas. Sebab, ia ternyata menjalin asmara dengan pelatihnya sendiri hingga menikah!

Stefani Stoeva merupakan pebulu tangkis asal Bulgaria. Ia turun tidak hanya di tunggal putri tetapi juga ganda putri bersama sang kakak Gabriela Stoeva.

1. Kakak-Beradik Stoeva

Prestasi pasangan tersebut cukup mentereng. Mereka lima kali jadi juara Eropa di sektor ganda putri. Sementara, di level BWF World Tour, keduanya merebut 10 gelar.

Tak hanya di lapangan, penampilan kakak beradik Stoeva juga mencuri perhatian di luar arena. Sebab, wajah keduanya sama-sama cantik!

2. Pelatih di Tim Bulu Tangkis Bulgaria

Kisah cinta pasangan ini pun menarik, terutama Stefani Stoeva. Pasalnya, ia menjalin asmara dengan pelatihnya sendiri di Tim Bulu Tangkis Bulgaria yakni Yanislav Petkov.

Seringnya bertemu dan berinteraksi, membuat bibit-bibit asmara tumbuh di hati keduanya. Mereka pun sepakat berpacaran hingga akhirnya Petkov melamar sang pujaan hati pada 23 September 2024.