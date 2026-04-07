HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Championships 2026: Amri/Nita Tembus 16 Besar, Susul Jafar/Felisha

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |19:10 WIB
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah sukses melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
NINGBO – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah sukses melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Mereka menaklukkan Akira Koga/Natsu Saito 19-21, 21-16, dan 22-20.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center, China, Selasa (7/4/2026) sore WIB, Amri/Nita dan Koga/Saito tampil ngotot sejak gim pertama. Hal tersebut membuat laga antara kedua pasangan berjalan cukup ketat.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)

Koga/Saito mencatatkan hasil manis di gim pertama. Kepastian itu setelah mereka mengalahkan Amri/Nita dengan poin 21-19.

Dalam gim kedua, Amri/Nita mampu bangkit dengan tampil lebih tenang. Mereka mengalahkan pasangan Jepang itu dengan poin 21-26.

Hasil di gim kedua membuat Amri/Nia semakin termotivasi untuk memenangkan laga. Kerja keras mereka membuahkan catatan positif karena menaklukkan Koga/Saito dengan poin 22-20.

Amri/Nita menyusul jejak Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang telah lebih dulu lolos. Mereka mengalahkan Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau dengan poin 21-9, 15-21, dan 21-15.

Jafar/Felisha tampil begitu percaya diri melawan Yin/Ng dalam gim pertama. Hal tersebut membuat mereka sangat menyulitkan lawan untuk mengembangkan permainan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/40/3210855/chiharu_shida-OozS_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Siap Mentas di Badminton Asia Championships 2026, Nomor 1 Bidadari Ganda Putri Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/40/3207964//amri_dan_nita_siap_tempur_di_16_besar_orleans_masters_2026_pbsi-XpNu_large.jpg
Kunci Sukses Amri Syahnawi/Nita Violina Tampil Menggila di 16 Besar Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207697//amri_syahnawi_bersama_nita_violina_marwah-pMUD_large.jpg
Hasil Orleans Masters 2026: Amri/Nita Amankan Tempat di 16 Besar Usai Sikat Wakil Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/40/3207041//amri_syahnawi_bersama_nita_violina_marwah-xuG1_large.jpg
Kisah Pahit di Balik Semifinal Swiss Open 2026, Amri/Nita Terjebak Pola Permainan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/40/3206949//amri_syahnawi_bersama_nita_violina_marwah-c8ri_large.jpg
Lolos Semifinal Swiss Open 2026, Amri/Nita Siap Habis-habisan demi Tiket Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/40/3206711//jafar_dan_felisha_incar_gelar_swiss_open_2026_pbsi-Eme8_large.jpg
Lolos Perempatfinal, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu Bidik Juara Swiss Open 2026!
