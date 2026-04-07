Hasil Badminton Asia Championships 2026: Amri/Nita Tembus 16 Besar, Susul Jafar/Felisha

NINGBO – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah sukses melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Mereka menaklukkan Akira Koga/Natsu Saito 19-21, 21-16, dan 22-20.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center, China, Selasa (7/4/2026) sore WIB, Amri/Nita dan Koga/Saito tampil ngotot sejak gim pertama. Hal tersebut membuat laga antara kedua pasangan berjalan cukup ketat.

Koga/Saito mencatatkan hasil manis di gim pertama. Kepastian itu setelah mereka mengalahkan Amri/Nita dengan poin 21-19.

Dalam gim kedua, Amri/Nita mampu bangkit dengan tampil lebih tenang. Mereka mengalahkan pasangan Jepang itu dengan poin 21-26.

Hasil di gim kedua membuat Amri/Nia semakin termotivasi untuk memenangkan laga. Kerja keras mereka membuahkan catatan positif karena menaklukkan Koga/Saito dengan poin 22-20.

Amri/Nita menyusul jejak Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang telah lebih dulu lolos. Mereka mengalahkan Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau dengan poin 21-9, 15-21, dan 21-15.

Jafar/Felisha tampil begitu percaya diri melawan Yin/Ng dalam gim pertama. Hal tersebut membuat mereka sangat menyulitkan lawan untuk mengembangkan permainan.