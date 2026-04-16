Kisah Ayush Shetty yang Ditangani Pelatih Indonesia Irwansyah, Kalahkan Jonatan Christie dan Jadi Runner-Up Kejuaraan Asia 2026

KISAH Ayush Shetty menarik diulas. Pebulu tangkis India yang tengah jadi sorotan ini ternyata didikan pelatih asal Indonesia, yakni Irwansyah.

Menariknya, Ayush Shetty berhasil tampil gacor di Badminton Asia Championships 2026 yang baru saja rampung bergulir pada akhir pekan lalu. Dia jadi runner-up di ajang tersebut.

1. Runner-Up Kejuaraan Asia 2026

Ya, kiprah manis nan mengejutkan diukir tunggal putra India, Ayush Shetty, di Badminton Asia Championships 2026 atau Kejuaraan Asia 2026. Di ajang itu, Ayush yang tak berstatus pemain unggulan berhasil melangkah jauh hingga ke partai final.

Sayangnya, di final, Ayush kalah dari unggulan kedua asal China, Shi Yuqi, dengan skor 8-21 dan 10-21. Meski kena geprek Shi Yuqi, penampilannya jadi sorotan besar karena Ayush berhasil singkirkan sederet pemain unggulan di ajang tersebut.

Ayush memulai langkahnya dengan tidak mudah karena ditantang unggulan kelima asal China, Li Shifeng. Namun, dia secara mengejutkan mampu menyelesaikan laga itu dengan kemenangan 2 gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-16.

Di babak kedua, Ayush menuntaskan laga dengan kemenangan 2 gim langsung atas Chi Yu-jen (Taiwan) dengan skor 21-16 dan 21-12. Laga lebih menarik tersaji di perempatfinal karena Ayush dihadapkan dengan jagoan Indonesia, Jonatan Christie. Jonatan pun harus akui ketangguhan Ayush karena kalah straight game dengan skor 21-23 dan 17-21.

Lolos semifinal, Ayush ditantang lawan lebih berat, yakni raja bulu tangkis dunia saat ini, Kunlavut Vitidsarn. Laga benar-benar berjalan sengit, tetapi Ayush bisa menang usai bertarung rubber game dengan skor 10-21, 21-19, dan 21-17. Alhasil, Ayush lolos ke final. Namun, dia harus puas jadi runner-up.