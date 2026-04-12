Fajar/Fikri Menyesal Gagal ke Final Badminton Asia Championships 2026

NINGBO – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus terhenti di babak semifinal Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Mereka menyesal dan akan menjadikan kekalahan tersebut sebagai evaluasi ke depan.

Fajar/Fikri kalah dari Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju dengan poin 13-21, 21-14, dan 16-21. Laga itu berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Sabtu 11 April 2026.

1. Maksimal

Kekalahan itu tentu tidak sesuai keinginan. Akan tetapi, Fajar menegaskan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam laga tersebut.

"Alhamdulillah pertandingan berjalan dengan lancar meskipun jauh dari harapan untuk memenangkan pertandingan, tetapi kami sudah berjuang di partai hari ini," kata Fajar, dikutip Minggu (12/4/2026).

"Tadi banyak melakukan kesalahan sendiri dan itu jadi pelajaran dan evaluasi kami ke depannya," tambah lelaki berusia 31 tahun itu.

Fajar mengakui lawan bermain cukup solid dalam gim pertama dan ketiga. Hal tersebut membuat mereka sulit mengembangkan permainan.