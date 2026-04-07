Zaki Ubaidillah Girang Bisa Tembus Babak Utama Badminton Asia Championships 2026, Siap Lawan Wakil Jepang

NINGBO – Moh Zaki Ubaidillah girang bisa menembus babak utama Badminton Asia Championships 2026. Ia pun siap menghadapi Koki Watanabe.

Ubed -sapaan akrabnya- menembus babak utama dengan status juara Grup A babak kualifikasi setelah menumbangkan dua pesaingnya, Dmitriy Panarin dan Bharath Latheesh, di Ningbo Olympic Sports Center, China, Selasa (7/4/2026). Ia menghempaskan lawan-lawannya itu dalam dua gim langsung.

1. Bersyukur

Pemain muda Pelatnas PBSI Cipayung itu sangat bersyukur bisa melewati babak kualifikasi dengan hasil positif. Ubed mengatakan, laga tersebut menjadi modal bagus untuk menatap babak utama, karena telah beradaptasi dengan cukup baik.

“Pertama saya mau ucap syukur, alhamdulillah sudah bisa diberi kemenangan tanpa cedera. juga. Ada dua pertandingan hari ini dan sudah lumayan enak mainnya tapi masih terus adaptasi dengan kondisi di lapangan. Senang bisa ke babak utama,” kata Ubed dalam keterangan PBSI, Selasa (7/4/2026).

2. Tak Ingin Membuang Momen

Pria berusia 18 tahun itu tak ingin menyia-nyiakan momen debutnya di BAC 2026. Ia berharap bisa mengeluarkan performa terbaiknya setelah tampil dipercaya di Swiss Open dan Orleans Masters.

Ubed mengaku memetik banyak pelajaran dari dua turnamen Eropa tersebut. Apalagi, ia menghadapi Li Shi Feng dan Yushi Tanaka.