Hasil Kualifikasi Badminton Asia Championships 2026: Moh Zaki Ubaidillah Lolos ke Babak Utama!

TUNGGAL putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, menang atas Bharath Latheesh di laga terakhir Grup A kualifikasi Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Ubed - sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- menang dua game langsung atas wakil Uni Emirat Arab itu dengan skor 21-11, 21-10.

Kemenangan ini membuat Ubed lolos ke babak utama dengan status juara Grup A. Di babak utama atau 32 besar, ia akan menghadapi lawan yang cukup berat, yakni Koki Watanabe dari Jepang.

Moh Zaki Ubaidillah lolos ke babak utama Badminton Asia Championships 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Ubed sempet kerepotan menghadapi Latheesh di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Selasa (7/4/2026) siang WIB. Kejar-kejaran angka silih berganti hingga skor imbang 6-6.

Namun perlahan, Ubed keluar dari tekanan dan unggul 8-6. Pemain berusia 18 tahun itu pun berhasil memimpin interval game pertama dengan skor 11-8 atas Latheesh.

Ubed mendominasi permainan setelah jeda interval. Ia terus memperlebar keunggulannya atas Latheesh menjadi 17-9. Alhasil, pemain muda Pelatnas PBSI Cipayung itu merebut kemenangan di game pertama dengan skor 21-11.