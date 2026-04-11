GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, terhenti di semifinal Badminton Asia Championships 2026. Tiwi/Fadia dikalahkan jagoan China, Liu Sheng Shu/Tan Ning.
Pertandingan itu berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Sabtu (11/4/2026) malam WIB. Tiwi/Fadia tumbang dalam dua game langsung dengan skor 21-10 dan 21-12.
Dalam wawancara kelar pertandingan, Siti Fadia Silva Ramadhanti mengatakan terlalu banyak melakukan error. Akibatnya, ia dan Tiwi gagal mengembangkan permainan.
“Di awal kami sempat sudah pegang cara mainnya tapi kami tidak konsisten, terus-menerus melakukan kesalahan sendiri,” kata Siti Fadia dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Sabtu (11/4/2026).
“Kami merasa setiap turnamen kami ada progress permainan hasil dari evaluasi sebelumnya. Bersyukur di sini bisa sampai ke semifinal tapi kami mau lebih lagi, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki,” lanjut mantan tandem Apriyani Rahayu ini.
Tiwi/Fadia sempat memimpin pada awal pertandingan game pertama. Duet Indonesia itu mengandalkan permainan cepat untuk meruntuhkan pertahanan Liu/Tan.