HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Championships 2026: Jafar/Felisha Melaju, Adnan/Indah dan Bobby/Melati Tersingkir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |18:06 WIB
Simak hasil Badminton Asia Championships 2026 yang melibatkan tiga pasangan Indonesia (Foto: X/@INABadminton)
NINGBO – Hasil Badminton Asia Championships 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu melaju, sedangkan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil dan Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti tersingkir.

Adnan/Indah kalah dari Hong Wei/Nicole Gonzales Chan 16-21 dan 18-21. Sementara, Bobby/Melatih disingkirkan Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsamparn 9-21 dan 14-21. Lalu, Jafar/Felisha menang 21-9, 15-21, dan 15-21, atas Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)

Adnan/Indah mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Hong/Nicole pada awal gim pertama. Hal itu membuat Adnan/Indah cukup mudah hilang poin.

Sementara waktu Adnan/Indah tertinggal 5-11 dari Hong/Nicole. Mereka pun berusaha mengejar ketertinggalan dari Hong/Nicole.

Dalam gim pertama, Hong/Nicole meraih hasil maksimal atas Adnan/Indah. Mereka menaklukkan Adnan/Indah dengan poin 16-21.

Dalam gim kedua, Hong/Nicole kembali tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Kerja keras mereka pun berbuah manis dengan kembali mengalahkan Adnan/Indah dengan 21-18.

Di laga lainnya, Bobby/Melati dan Dechapol/Supissara bermain cukup agresif. Hal itu membuat jalannya laga cukup ketat di gim pertama.

Sementara waktu, Dechapol/Supissara dapat unggul 12-5 atas Bobby/Melati. Bobby/Melati pun terus berjuang untuk mendapatkan poin demi poin.

 

