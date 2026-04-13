Kisah Lucu Moh Zaki Ubaidillah, Kepergok Ajak Pebulu Tangkis Supercantik Tomoka Miyazaki Foto Bareng saat Tampil di Kejuaraan Asia

KISAH lucu Moh Zaki Ubaidillah menarik diulas. Dia kepergok ajak pebulu tangkis supercantik, Tomoka Miyazaki, foto bareng.

Momen itu terjadi saat Ubed -sapaan Moh Zaki Ubaidillah- dan Miyazaki main bareng di Badminton Asia Championships 2026. Keduanya sama-sama gagal melangkah jauh di ajang Kejuaraan Asia tersebut.

1. Foto Bareng

Momen Ubed ajak Tomoka Miyazaki foto bareng ini tersebar di media sosial usai pebulu tangkis Indonesia, Raymond Indra, merekam dan mengunggahnya di akun X pribadinya. Terlihat, Ubed kala itu sedang berada di ruang makan bersama Tomoka dan pebulu tangkis lain dari Indonesia.

Lalu, Ubed pun menghampiri Miyazaki untuk berfoto bersama. Dibantu oleh rekannya, Raymond Indra dan juga Ali Faathir Rayhan, foto berdua itu pun terabadikan.

Caption usil pun dituliskan Raymond Indra dalam unggahan itu. Pasalnya, Ubed dan Miyazaki sama-sama mengenakan kaus berwarna putih.

“Ada apa nih putih-putih???” tulis Raymond Indra.