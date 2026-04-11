SEBANYAK 2 wakil Indonesia lolos final Badminton Asia Championships 2026? Semifinal Badminton Asia Championships 2026 berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, China pada Sabtu (11/4/2026).

Dari 16 wakil Indonesia yang turun di Badminton Asia Championships, hanya dua di antaranya yang melaju ke semifinal. Sebanyak dua wakil Indonesia yang dimaksud adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Fajar/Fikri Lawan Pasangan Korea Selatan

Fajar/Fikri menghadapi lawan sulit di semifinal. (Foto: Humas PP PBSI)

Usaha Fajar/Fikri lolos ke final Badminton Asia Championships 2026 tidak akan mudah. Sesuai jadwal, juara China Open 2025 itu akan menantang ganda putra Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.

Di atas kertas, peluang Fajar/Fikri memenangkan pertandingan sangat terbuka. Terlebih, Fajar/Fikri melawati babak 32 besar, 16 besar dan perempatfinal lewat kemenangan straight game.

Namun, Fajar/Fikri juga pantang lengah. Sebab, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju mengentak Badminton Asia Championships 2026 dengan mengalahkan unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di perempatfinal.

Sebelumnya di 16 besar, mereka juga menumbangkan unggulan kedua asal Jepang yang berstatus juara dunia 2021, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Mereka juga mengalahkan wonderkid Indonesia yang sering menumbangkan Fajar/Fikri, yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di babak 32 besar.

Karena itu, Fajar/Fikri wajib memasang kewaspadaan ekstra tinggi. Jika tidak, kemenangan condong mengarah ke Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju dalam laga yang diprediksi dimulai pukul 17.15 WIB.