HOME SPORTS NETTING

2 Wakil Indonesia Lolos Final Badminton Asia Championships 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |12:56 WIB
2 Wakil Indonesia Lolos Final Badminton Asia Championships 2026?
Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berpotensi lolos final Badminton Asia Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSi)
SEBANYAK 2 wakil Indonesia lolos final Badminton Asia Championships 2026? Semifinal Badminton Asia Championships 2026 berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, China pada Sabtu (11/4/2026).

Dari 16 wakil Indonesia yang turun di Badminton Asia Championships, hanya dua di antaranya yang melaju ke semifinal. Sebanyak dua wakil Indonesia yang dimaksud adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Fajar/Fikri Lawan Pasangan Korea Selatan

Fajar/Fikri menghadapi lawan sulit di semifinal. (Foto: Humas PP PBSI)

Usaha Fajar/Fikri lolos ke final Badminton Asia Championships 2026 tidak akan mudah. Sesuai jadwal, juara China Open 2025 itu akan menantang ganda putra Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.

Di atas kertas, peluang Fajar/Fikri memenangkan pertandingan sangat terbuka. Terlebih, Fajar/Fikri melawati babak 32 besar, 16 besar dan perempatfinal lewat kemenangan straight game.

Namun, Fajar/Fikri juga pantang lengah. Sebab, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju mengentak Badminton Asia Championships 2026 dengan mengalahkan unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di perempatfinal.

Sebelumnya di 16 besar, mereka juga menumbangkan unggulan kedua asal Jepang yang berstatus juara dunia 2021, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Mereka juga mengalahkan wonderkid Indonesia yang sering menumbangkan Fajar/Fikri, yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di babak 32 besar.

Karena itu, Fajar/Fikri wajib memasang kewaspadaan ekstra tinggi. Jika tidak, kemenangan condong mengarah ke Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju dalam laga yang diprediksi dimulai pukul 17.15 WIB.

 

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Libas Wakil Taiwan, Fajar/Fikri Lanjut ke Semifinal
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Amallia/Siti Melaju ke Semifinal Usai Bungkam Unggulan Jepang
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Rachel/Febi Tumbang di Tangan Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
Jonatan Christie Kalah, Wakil Indonesia di Tunggal Putra Badminton Asia Championships 2026 Habis
Adu Ranking Fajar/Fikri vs Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen Jelang Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026, bak Bumi dan Langit?
Curhat Pilu Alwi Farhan Rontok di 16 Besar Badminton Asia Championships 2026
