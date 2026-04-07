Hasil Badminton Asia Championships 2026: Zaki Ubaidillah Kalahkan Wakil Kazakhstan di Kualifikasi

NINGBO – Tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, sukses memetik kemenangan meyakinkan atas Dmitriy Panarin pada laga pembuka Grup A Kualifikasi Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini menyudahi perlawanan wakil Kazakhstan tersebut lewat permainan dua gim langsung dengan skor telak 21-9 dan 21-11, pada Selasa (7/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Ubed sempat mendapat perlawanan sengit dari Panarin pada laga yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China. Kedua pemain sempat terlibat aksi saling kejar angka yang cukup ketat hingga kedudukan imbang 4-4 di awal laga.

Namun, setelah momen tersebut, Ubed berhasil keluar dari tekanan dan mengambil alih kendali permainan. Pemain muda didikan Pelatnas PBSI Cipayung itu pun sukses unggul jauh pada interval gim pertama atas Panarin dengan skor 11-5.

Setelah jeda interval, Ubed terus memperlebar jarak keunggulan hingga menyentuh angka 15-6. Tanpa memberikan kesempatan lawan untuk berkembang, ia akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-9 atas Panarin.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Ubed kembali mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Pemain berbakat berusia 18 tahun itu terus mencuri poin demi poin dari tangan Panarin hingga berhasil memimpin dengan skor 8-4.

Tiga poin beruntun berhasil didapatkan Ubed, yang membawanya memimpin interval gim kedua dengan skor mencolok 11-4. Di sisi lain, Panarin tampak masih kesulitan untuk keluar dari tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan pemain Indonesia tersebut.